В Абу-Даби и Женеве состоялись трехсторонние переговоры украинской, российской и американской делегаций. Американская сторона активно участвовала в дискуссиях.

То, что эти раунды состоялись, свидетельствует о том, что переговоры находятся на том этапе, когда военная группа выполнила около 90% своей работы.

Об этом заявил Факты ICTV бывший постпред Украины при ООН, первый заместитель руководителя Офиса президента Украины Сергей Кислица.

Военная группа выполнила 90% работы в переговорах

— То есть военные специалисты могут еще несколько раз встретиться и завершить свою часть работы — но только тогда, когда получат политические указания. Проблема в том, что внимание общества всегда приковано к политическому уровню, а не к технической работе военных групп, — отметил Кислица.

Он предложил представить ситуацию, когда военной группы не существует. Политическая группа готовит саммит, лидеры встречаются, находят политическое решение. Далее — они должны отдать приказ армиям прекратить войну.

— А как это сделать на практике? Это не локальный конфликт. Это сотни тысяч, а, возможно, и миллионы военных по обе стороны. Это сложные системы вооружений, растянутая линия фронта, огромное количество техники, — отметил первый заместитель руководителя ОП.

Поэтому, по его мнению, важно, что уже наработаны ключевые элементы будущей архитектуры: механизмы мониторинга, верификации нарушений, контроль за прекращением огня.

— И в этом — ценность нынешнего этапа переговоров. Политическое решение должно опираться на уже готовый, технически проработанный механизм его реализации, — пояснил Кислица.

По его словам, стоит отметить позицию американской стороны. На переговорах США подтвердили, что в случае запуска механизма мониторинга и верификации они будут непосредственно вовлечены.

— Речь идет о серьезных технических ресурсах. Масштаб территории и длина линии соприкосновения требуют космических средств наблюдения, авиационных возможностей, датчиков, наземного оборудования. В современной войне контроль за прекращением огня невозможно обеспечить вручную — это темп и технологии XXI века, — отметил он.

Как отметил первый заместитель руководителя ОП, по этой причине работа военной группы имеет большую ценность. Но она будет эффективной только тогда, когда появится политическое решение.

Подробнее читайте в интервью на Фактах ICTV Мы не имеем права уставать: Сергей Кислица о войне, переговорах и поддержке Украины.

