Россияне взорвали дамбу возле Константиновки: Лубинец обратился в ООН
- Омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился к ООН с требованием зафиксировать факт подрыва россиянами дамбы возле Константиновки.
- Подрыв дамбы может привести к масштабному подтоплению и разрушению объектов инфраструктуры.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец направил письма в ООН с требованием зафиксировать подрыв российскими военными дамбы вблизи Константиновки в Донецкой области.
Об этом омбудсмен сообщил в Facebook.
Омбудсмен отметил, что Россия снова создает угрозу гуманитарной катастрофы.
— На этот раз — россияне опубликовали кадры уничтожения дамбы вблизи Константиновки в Донецкой области, — заявил он.
Лубинец подчеркнул, что подрыв дамбы может привести к подтоплению населенных пунктов, разрушению критической инфраструктуры и систем жизнеобеспечения, а также повреждению дорог и мостов.
Люди могут потерять жилье и источники существования. Среди других последствий – отравление почв и воды и гибель экосистем.
Омбудсмен напомнил, что международное гуманитарное право предоставляет дамбам особую защиту и запрещает их уничтожение.
Дмитрий Лубинец подчеркнул, что действия России являются военным преступлением и нарушением Женевских конвенций.
— Я уже направил соответствующие письма в ООН с требованием зафиксировать этот факт и дать четкую международную правовую оценку действиям государства-агрессора. Мир не имеет права молчать. Безнаказанность за подобные преступления означает новые трагедии, — сказал омбудсмен.
Напомним, 27 февраля россияне атаковали Константиновку с помощью запрещенных фосфорных бомб.
Украинские военные зафиксировали момент авиаудара россиян фугасной авиационной бомбой с боевой частью весом 1500 килограммов.
По официальной информации, в настоящее время в городе остается около 2 тыс. гражданских лиц.