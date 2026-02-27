Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец направил письма в ООН с требованием зафиксировать подрыв российскими военными дамбы вблизи Константиновки в Донецкой области.

Об этом омбудсмен сообщил в Facebook.

Подрыв россиянами дамбы на Донетчине: Лубинец обратился в ООН

Омбудсмен отметил, что Россия снова создает угрозу гуманитарной катастрофы.

— На этот раз — россияне опубликовали кадры уничтожения дамбы вблизи Константиновки в Донецкой области, — заявил он.

Лубинец подчеркнул, что подрыв дамбы может привести к подтоплению населенных пунктов, разрушению критической инфраструктуры и систем жизнеобеспечения, а также повреждению дорог и мостов.

Люди могут потерять жилье и источники существования. Среди других последствий – отравление почв и воды и гибель экосистем.

Омбудсмен напомнил, что международное гуманитарное право предоставляет дамбам особую защиту и запрещает их уничтожение.

Дмитрий Лубинец подчеркнул, что действия России являются военным преступлением и нарушением Женевских конвенций.

— Я уже направил соответствующие письма в ООН с требованием зафиксировать этот факт и дать четкую международную правовую оценку действиям государства-агрессора. Мир не имеет права молчать. Безнаказанность за подобные преступления означает новые трагедии, — сказал омбудсмен.

Напомним, 27 февраля россияне атаковали Константиновку с помощью запрещенных фосфорных бомб.

Украинские военные зафиксировали момент авиаудара россиян фугасной авиационной бомбой с боевой частью весом 1500 килограммов.

По официальной информации, в настоящее время в городе остается около 2 тыс. гражданских лиц.

