Вероятное уничтожение россиянами Печенежской дамбы не повлечет за собой критических последствий для ситуации на фронте.

Об этом заявили в 16-м армейском корпусе ВСУ.

Удар по Печенежской дамбе — последствия для фронта

— Печенежская дамба длительное время является объектом системных российских атак. Враг пытался поразить ее иранскими Шахедами, авиабомбами КАБ, ракетами различных типов, Молниями и FPV-дронами, — говорится в сообщении корпуса в воскресенье.

Отмечается, что только за последние дни было зафиксировано несколько попыток поражения этой территории. Так, в пятницу враг нанес ракетный удар по расположенному рядом дачному массиву, что привело к уничтожению более десяти домов.

Сейчас смотрят

Как отметили в 16 армейском корпусе, украинская сторона давно осознает возможные риски и готова к ситуации, когда дамба может получить серьезные повреждения.

Соответствующие планы реагирования были разработаны заранее.

На случай удара по дамбе предусмотрены альтернативные маршруты движения. Эти пути активно применялись и ранее и в настоящее время полностью обеспечивают необходимые логистические возможности.

Также украинские силы накопили необходимые материально-технические запасы, поэтому временная потеря возможности передвижения через дамбу не повлияет критически на ход боевых действий.

Силы обороны готовы оперативно восстановить переправу в кратчайшие сроки.

Для этого уже привлечены специализированные инженерные подразделения и оборудование, которые работают в соответствии с ранее подготовленными схемами.

— Печенежская дамба — критически важный объект, который обеспечивает водоснабжение, экосистемную стабильность и безопасность десятков населенных пунктов Харьковщины. Попытки уничтожения дамбы не имеют никакого военного оправдания, а удары по ней являются неизбирательным нападением на гражданский объект, что прямо запрещено ст. 52 Дополнительного протокола I. Удар российских войск по Печенежской дамбе является грубым нарушением норм международного гуманитарного права и квалифицируется как военное преступление, — отмечается в сообщении корпуса.

Напомним, по информации местного главы Александра Гусарова, российские оккупационные войска атаковали 7 декабря плотину Печенежского водохранилища в Харьковской области.

После удара движение по ее дорожному полотну было прекращено.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.