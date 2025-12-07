Вражеский удар по Печенежской дамбе не окажет критического влияния на фронт — ВСУ
- В 16 армейском корпусе ВСУ заявили, что возможное уничтожение Печенежской дамбы не окажет критического влияния на фронт благодаря заранее подготовленным планам реагирования и запасным логистическим маршрутам.
- В корпусе сообщили, что Печенежская дамба подвергается системным российским атакам, включая удары Шахедов, КАБов, ракет и FPV-дронов.
Вероятное уничтожение россиянами Печенежской дамбы не повлечет за собой критических последствий для ситуации на фронте.
Об этом заявили в 16-м армейском корпусе ВСУ.
Удар по Печенежской дамбе — последствия для фронта
— Печенежская дамба длительное время является объектом системных российских атак. Враг пытался поразить ее иранскими Шахедами, авиабомбами КАБ, ракетами различных типов, Молниями и FPV-дронами, — говорится в сообщении корпуса в воскресенье.
Отмечается, что только за последние дни было зафиксировано несколько попыток поражения этой территории. Так, в пятницу враг нанес ракетный удар по расположенному рядом дачному массиву, что привело к уничтожению более десяти домов.
Как отметили в 16 армейском корпусе, украинская сторона давно осознает возможные риски и готова к ситуации, когда дамба может получить серьезные повреждения.
Соответствующие планы реагирования были разработаны заранее.
На случай удара по дамбе предусмотрены альтернативные маршруты движения. Эти пути активно применялись и ранее и в настоящее время полностью обеспечивают необходимые логистические возможности.
Также украинские силы накопили необходимые материально-технические запасы, поэтому временная потеря возможности передвижения через дамбу не повлияет критически на ход боевых действий.
Силы обороны готовы оперативно восстановить переправу в кратчайшие сроки.
Для этого уже привлечены специализированные инженерные подразделения и оборудование, которые работают в соответствии с ранее подготовленными схемами.
— Печенежская дамба — критически важный объект, который обеспечивает водоснабжение, экосистемную стабильность и безопасность десятков населенных пунктов Харьковщины. Попытки уничтожения дамбы не имеют никакого военного оправдания, а удары по ней являются неизбирательным нападением на гражданский объект, что прямо запрещено ст. 52 Дополнительного протокола I. Удар российских войск по Печенежской дамбе является грубым нарушением норм международного гуманитарного права и квалифицируется как военное преступление, — отмечается в сообщении корпуса.
Напомним, по информации местного главы Александра Гусарова, российские оккупационные войска атаковали 7 декабря плотину Печенежского водохранилища в Харьковской области.
После удара движение по ее дорожному полотну было прекращено.