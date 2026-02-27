Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець направив листи до ООН з вимогою зафіксувати підрив російськими військовими дамби поблизу Костянтинівки у Донецькій області.

Про це омбудсман повідомив у Facebook.

Підрив росіянами дамби на Донеччині: Лубінець звернувся до ООН

Омбудсмен зазначив, що Росія знову створює загрозу гуманітарної катастрофи.

– Цього разу – росіяни опублікували кадри знищення дамби поблизу Костянтинівки на Донеччині, – заявив він.

За словами уповноваженого ВР з прав людини, російські військові оприлюднили кадри знищення дамби поблизу Костянтинівки.

Лубінець наголосив, що підрив дамби може спричинити підтоплення населених пунктів, руйнування критичної інфраструктури та систем життєзабезпечення, а також пошкодження доріг і мостів.

Люди можуть втратити житло та джерела існування. Серед інших наслідків – отруєння грунтів і води та загибель екосистем.

Омбудсман нагадав, що міжнародне гуманітарне право надає дамбам особливий захист та забороняє їх знищення.

Дмитро Лубінець наголосив, що дії Росії є воєнним злочином і порушенням Женевських конвенцій.

– Я вже направив відповідні листи до ООН з вимогою зафіксувати цей факт і надати чітку міжнародну правову оцінку діям держави-агресора. Світ не має права мовчати. Безкарність за подібні злочини означає нові трагедії, – сказав омбудсман.

Нагадаємо, 27 лютого росіяни атакували Костянтинівку за допомогою заборонених фосфорних бомб.

Українські військові зафіксували момент авіаудару росіян фугасною авіаційною бомбою з бойовою частиною завважки 1500 кілограмів.

За офіційною інформацією, наразі в місті лишається близько 2 тис. цивільних громадян.

