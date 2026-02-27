Підрив дамби на Донеччині: Лубінець звернувся до ООН з вимогою правової оцінки
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець направив листи до ООН з вимогою зафіксувати підрив російськими військовими дамби поблизу Костянтинівки у Донецькій області.
Про це омбудсман повідомив у Facebook.
Підрив росіянами дамби на Донеччині: Лубінець звернувся до ООН
Омбудсмен зазначив, що Росія знову створює загрозу гуманітарної катастрофи.
– Цього разу – росіяни опублікували кадри знищення дамби поблизу Костянтинівки на Донеччині, – заявив він.
За словами уповноваженого ВР з прав людини, російські військові оприлюднили кадри знищення дамби поблизу Костянтинівки.
Лубінець наголосив, що підрив дамби може спричинити підтоплення населених пунктів, руйнування критичної інфраструктури та систем життєзабезпечення, а також пошкодження доріг і мостів.
Люди можуть втратити житло та джерела існування. Серед інших наслідків – отруєння грунтів і води та загибель екосистем.
Омбудсман нагадав, що міжнародне гуманітарне право надає дамбам особливий захист та забороняє їх знищення.
Дмитро Лубінець наголосив, що дії Росії є воєнним злочином і порушенням Женевських конвенцій.
– Я вже направив відповідні листи до ООН з вимогою зафіксувати цей факт і надати чітку міжнародну правову оцінку діям держави-агресора. Світ не має права мовчати. Безкарність за подібні злочини означає нові трагедії, – сказав омбудсман.
Нагадаємо, 27 лютого росіяни атакували Костянтинівку за допомогою заборонених фосфорних бомб.
Українські військові зафіксували момент авіаудару росіян фугасною авіаційною бомбою з бойовою частиною завважки 1500 кілограмів.
За офіційною інформацією, наразі в місті лишається близько 2 тис. цивільних громадян.