Обстрел Константиновки: РФ применила фосфорные боеприпасы
- Российские войска атаковали Константиновку фосфорными боеприпасами и фугасной авиабомбой весом 1500 кг, удар зафиксировали подразделения 28 отдельной механизированной бригады.
- В городе остаются около 2 тысяч гражданских, несмотря на это РФ наносит удары по жилым кварталам и применяет дроны для поражения людей.
- Использование фосфорных боеприпасов против мирного населения запрещено международным гуманитарным правом и подпадает под признаки военного преступления.
Константиновка Донецкой области была атакована россиянами с помощью запрещенных фосфорных бомб.
Об этом в пятницу, 27 февраля, сообщила 28 отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода.
Атака на Константиновку фосфорными бомбами: детали
Отмечается, что атаку фосфорными бомбами на Константиновку в районе жилых кварталов засняли на камеру пилоты подразделения R.V. 3 механизированного батальона 28 ОМБр.
Также они зафиксировали момент авиаудара россиян фугасной авиационной бомбой с боевой частью весом 1500 килограммов.
По словам украинских военных, официально считается, что в городе остается около 2 тыс. гражданских лиц.
Однако россияне «не гнушаются не только бить по ним подобными средствами, но и охотятся дронами».
– Жестокая реальность города, который россияне стирают с лица земли. …Против нас не армия, а настоящее зло. И единственный способ для нас жить в мире – остановить его, – отметили в 28 бригаде.
Напомним, в январе россияне атаковали дроном эвакуационный автомобиль в Константиновке, есть раненые.
Фото: 28 отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода