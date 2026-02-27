Константиновка Донецкой области была атакована россиянами с помощью запрещенных фосфорных бомб.

Об этом в пятницу, 27 февраля, сообщила 28 отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода.

Атака на Константиновку фосфорными бомбами: детали

Отмечается, что атаку фосфорными бомбами на Константиновку в районе жилых кварталов засняли на камеру пилоты подразделения R.V. 3 механизированного батальона 28 ОМБр.

Также они зафиксировали момент авиаудара россиян фугасной авиационной бомбой с боевой частью весом 1500 килограммов.

По словам украинских военных, официально считается, что в городе остается около 2 тыс. гражданских лиц.

Однако россияне «не гнушаются не только бить по ним подобными средствами, но и охотятся дронами».

– Жестокая реальность города, который россияне стирают с лица земли. …Против нас не армия, а настоящее зло. И единственный способ для нас жить в мире – остановить его, – отметили в 28 бригаде.

Напомним, в январе россияне атаковали дроном эвакуационный автомобиль в Константиновке, есть раненые.

Фото: 28 отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода

