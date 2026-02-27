Потери врага на 27 февраля 2026 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 280 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 465-ю сутки полномасштабной войны превысили 1,265 млн.

Потери врага на 27 февраля 2026 года

  • личного состава – около 1 265 130 (+1280);
  • танков – 11 706 (+2);
  • боевых бронированных машин – 24 097 (+6);
  • артиллерийских систем – 37 631 (+17);
  • реактивных систем залпового огня – 1 659;
  • средств противовоздушной обороны – 1 305;
  • самолетов – 435;
  • вертолетов – 348;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 148 021 (+883);
  • крылатых ракет – 4 384 (+37);
  • кораблей (катеров) – 29;
  • подводных лодок – 2;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 80 180 (+116);
  • специальной техники – 4 075.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1465-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

