Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
2 мин.
Потери врага на 27 февраля: ликвидировано 1 280 оккупантов и 17 артсистем
Потери врага на 27 февраля 2026 года – сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 280 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 465-ю сутки полномасштабной войны превысили 1,265 млн.
Сейчас смотрят
Потери врага на 27 февраля 2026 года
- личного состава – около 1 265 130 (+1280);
- танков – 11 706 (+2);
- боевых бронированных машин – 24 097 (+6);
- артиллерийских систем – 37 631 (+17);
- реактивных систем залпового огня – 1 659;
- средств противовоздушной обороны – 1 305;
- самолетов – 435;
- вертолетов – 348;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 148 021 (+883);
- крылатых ракет – 4 384 (+37);
- кораблей (катеров) – 29;
- подводных лодок – 2;
- автомобильной техники и автоцистерн – 80 180 (+116);
- специальной техники – 4 075.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1465-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.