Втрати ворога на 27 лютого 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 280 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 465-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,265 млн.

Втрати ворога на 27 лютого 2026 року

  • особового складу – близько 1 265 130 (+1280);
  • танків – 11 706 (+2);
  • бойових броньованих машин – 24 097 (+6);
  • артилерійських систем – 37 631 (+17);
  • реактивних систем залпового вогню – 1 659;
  • засобів протиповітряної оборони – 1 305;
  • літаків – 435;
  • гелікоптерів – 348;
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 148 021 (+883);
  • крилатих ракет – 4 384 (+37);
  • кораблів (катерів) – 29;
  • підводних човнів – 2;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 80 180 (+116);
  • спеціальної техніки – 4 075.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 465-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

