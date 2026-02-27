Втрати ворога на 27 лютого 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 280 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 465-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,265 млн.

Зараз дивляться

Втрати ворога на 27 лютого 2026 року

особового складу – близько 1 265 130 (+1280);

танків – 11 706 (+2);

бойових броньованих машин – 24 097 (+6);

артилерійських систем – 37 631 (+17);

реактивних систем залпового вогню – 1 659;

засобів протиповітряної оборони – 1 305;

літаків – 435;

гелікоптерів – 348;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 148 021 (+883);

крилатих ракет – 4 384 (+37);

кораблів (катерів) – 29;

підводних човнів – 2;

автомобільної техніки та автоцистерн – 80 180 (+116);

спеціальної техніки – 4 075.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 465-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.