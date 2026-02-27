Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.
Втрати ворога на 27 лютого: ліквідовано 1 280 окупантів та 17 артсистем
Втрати ворога на 27 лютого 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 280 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 465-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,265 млн.
Втрати ворога на 27 лютого 2026 року
- особового складу – близько 1 265 130 (+1280);
- танків – 11 706 (+2);
- бойових броньованих машин – 24 097 (+6);
- артилерійських систем – 37 631 (+17);
- реактивних систем залпового вогню – 1 659;
- засобів протиповітряної оборони – 1 305;
- літаків – 435;
- гелікоптерів – 348;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 148 021 (+883);
- крилатих ракет – 4 384 (+37);
- кораблів (катерів) – 29;
- підводних човнів – 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 80 180 (+116);
- спеціальної техніки – 4 075.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 465-ту добу.
