Российские чиновники все чаще говорят, что нет смысла продолжать мирные переговоры с Украиной при посредничестве Соединенных Штатов, если Киев не готов уступить территорию.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, приближенные к Кремлю.

РФ требует отдать Донбасс

По данным двух человек, приближенных к Кремлю, переговоры на следующей неделе будут решающими для того, смогут ли стороны договориться об условиях прекращения войны.

Они отметили, что Россия готова подписать проект меморандума о мирном соглашении, если Украина согласится вывести свои войска из Донбасса.

Часть Донецкой области все еще находится под контролем Украины. Там проходит укрепленная многоуровневая система фортификаций.

По словам президента Зеленского, он и Дональд Трамп договорились, что следующие переговоры с Россией должны создать возможность проведения встречи на уровне лидеров. Переговоры могут состояться примерно 4-5 марта.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что продолжается подготовка к следующим переговорам, хотя Россия не видит существенных изменений в позиции Украины.

Условия Зеленского следующие: прекращение огня вдоль нынешней линии фронта; возвращение наших территорий исключительно дипломатическим путем; гарантии безопасности от США и Европы.

Зеленский категорически против вывода войск с территорий Донбасса. США предложили создать там свободную экономическую зону: Украина хочет, чтобы там была юрисдикция Киева, а Россия — чтобы на этой территории присутствовали ее силы.

Россия готова вывести свои войска из Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей в рамках соглашения и не будет настаивать на территориях в южных регионах Херсонской и Запорожской областей, говорят российские источники.

Россия согласна на мониторинг перемирия под руководством США, хотя категорически против присутствия. Также, по словам источника, Россия готова не требовать ограничить численность ВСУ.

Будущее оккупированной Запорожской АЭС все еще обсуждается. Россия хочет трехстороннее распределение производства электроэнергии между США, Украиной и собой. Требование Украины — распределение 50/50 с США, где Штаты смогут свободно делиться электроэнергией с Москвой.

Требования РФ напоминают предложения, выдвинутые спецпредставителем Стивеном Уиткоффом, когда он посетил Москву незадолго до встречи Путина с Трампом на Аляске.

Тогда Уиткофф сказал Путину, что США будут давить на Украину, чтобы она отказалась от Донбасса, если Россия согласится заморозить конфликт на нынешних позициях и откажется от частей Запорожской и Херсонской областей.

Источник : Bloomberg

