Вопрос Донбасса и “дух Анкориджа”: станет ли март решающим для завершения войны

Дипломатический марафон на пути к завершению войны набирает обороты: делегации Украины и США провели встречу в Женеве вслед за важным разговором президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

На кону – не только гарантии безопасности от Белого дома, но и подготовка к важному раунду переговоров с участием российской стороны в начале марта. Однако на фоне обсуждений будущего Украины остается открытым ключевой вопрос: готовы ли стороны к реальным уступкам на фронте.

Факты ICTV спросили у политического аналитика Олега Пономаря о том, удастся ли сторонам найти решение по Донбассу и возможна ли в ближайшей перспективе встреча Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным.

Подготовка к марту: переговоры Украины и США

В Женеве 26 февраля состоялся очередной раунд переговоров между делегациями Украины и США. Украинскую сторону представляли секретарь СНБО Рустем Умеров, народный депутат Давид Арахамия, а также министр экономики Алексей Соболев и его заместитель Дарья Марчак.

Со стороны США в встрече приняли участие специальные представители американского президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Работа проходила как в двустороннем формате, так и в ходе трехсторонней встречи с участием Швейцарии.

Одной из главных тем стали экономическое восстановление, реконструкция Украины и привлечение инвестиций. По словам Умерова, команды готовят так называемый Prosperity Package — стратегический план долгосрочной экономической поддержки и создания механизмов, которые станут фундаментом для будущей модернизации.

Главной целью встречи стала синхронизация позиций перед следующим этапом — трехсторонними переговорами с участием российской стороны, которые запланированы на начало марта. Как сообщил Умеров, сейчас идет финализация параметров безопасности и гуманитарного трека, в частности, в вопросе обмена пленными.

Гарантии безопасности: итоги разговора Зеленского с Трампом

Переговоры в Женеве состоялись на фоне активизации контактов на уровне лидеров. 25 февраля состоялся телефонный разговор президентов Украины Владимира Зеленского и США Дональда Трампа.

По данным источников, глава Белого дома подтвердил готовность предоставить Украине значительные гарантии безопасности в рамках потенциального мирного соглашения. Трамп также выразил поддержку проведению саммита на уровне глав государств, если мартовская встреча делегаций продемонстрирует существенный прогресс.

Сейчас стороны работают над тем, чтобы сделать будущий раунд переговоров максимально предметным для завершения войны, уточнил Зеленский после разговора с Трампом.

Стоит отметить, что это произошло на фоне заявления государственного секретаря США Марка Рубио, который подчеркнул, что война в Украине завершится за столом переговоров.

Вопрос Донбасса остается главным

Последняя встреча между командами Украины и США в Женеве была направлена на обсуждение пакета восстановления, который будет введен после прекращения огня, заявил Факты ICTV политический аналитик Олег Пономарь.

– Это была встреча, на которой обсуждался пакет восстановления экономики, который будет введен после подписания так называемого замораживания, то есть прекращения огня. И поэтому это не влияет на главный вопрос, когда именно будет прекращение огня, – утверждает эксперт.

В то же время это никак не приближает трехсторонние или двусторонние переговоры на уровне лидеров Украины, США и России, считает Олег Пономарь.

– Это никак не приближает трехстороннюю встречу или двустороннюю – Зеленского и Путина. Конечно, будет происходить дипломатический процесс. Он будет идти вперед, такими маленькими шагами, как он сейчас идет. То есть еще несколько месяцев, возможно, – предположил он.

Причина заключается в том, что до сих пор на переговорах не пришли к соглашению по главному вопросу – Донбассу, из которого Россия стремится вытеснить Вооруженные силы Украины, подчеркнул политический аналитик.

– Это они (россияне, – Ред.) называют духом Анкориджа. Конечно, когда-нибудь эта встреча состоится, но это не будет прямо сейчас. Конечно, и когда-нибудь вопрос Донбасса нужно будет решать, – утверждает Олег Пономарь.

По его мнению, именно для этого и понадобится встреча Путина, Трампа, Зеленского в каком-либо формате. Но сегодня это не так реально в ближайшее время, считает политолог.

Стоит отметить, что в дипломатическом лексиконе Кремля в последнее время появился новый термин, которым российские высокопоставленные чиновники все чаще описывают диалог с Вашингтоном. “Формула”, “платформа” и загадочный “дух Анкориджа” стали ключевыми словами в речах Путина и его спикера Дмитрия Пескова во время упоминания об урегулировании войны в Украине.

Российская сторона ссылается на определенные договоренности, которые якобы удалось достичь между Путиным и Трампом во время саммита на Аляске в августе 2025 года. Несмотря на регулярное использование этой формулировки в течение последних пяти месяцев, конкретное содержание договоренностей остается тайной.

– Процесс продолжается, но очень медленно. И главный вопрос не решен. То есть такая ситуация, – резюмировал Олег Пономарь.

Итоги переговоров в Женеве свидетельствуют о том, что фундамент для завершения горячей фазы войны активно закладывается, однако путь к реальному миру остается сложным. Решающим показателем станет новый раунд переговоров в марте, который должен показать, готова ли Россия к предметному диалогу на уровне лидеров.

