ВСУ поразили РЛС С-300 и склады окупантов на Донетчине и Запорожье
- Украинские военные поразили радиолокационные станции зенитных комплексов противника.
- Под удар попали склады боеприпасов, ГСМ и ремонтные подразделения.
- Также уничтожены пункты управления БПЛА и районы сосредоточения живой силы.
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили о новой серии ударов по важным военным объектам российских сил в рамках системного снижения их боевого потенциала.
ВСУ поразили РЛС С-300
В ночь на 1 марта 2026 г. украинские военные поразили радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-300 в районе населенного пункта Мангуш, а также радиолокационную станцию С-300В4 вблизи Новокрасновки на временно оккупированной территории Донецкой области.
– Также наши воины избивали по составу боеприпасов противника в районе н.п. Ялта и сосредоточению живой силы в районе н.п. Молодой Шахтер (ТОТ Донецкой области), – отметили в Генштабе.
На временно оккупированной территории Запорожской области украинские подразделения поразили состав горюче-смазочных материалов вблизи Пришиба, ремонтное подразделение оккупационных сил в районе Богатовки, а также районы сосредоточения личного состава в Дунаевке и Полтавке.
28 февраля 2026 г. Силы обороны также нанесли удары по пунктам управления беспилотниками противника в районе Прилесья Белгородской области РФ и неподалеку от Родинского Донецкой области.
Кроме того, поражен район сосредоточения живой силы возле Степногорска и пункт управления БПЛА в районе Успеновки на временно оккупированной территории Запорожской области.
Утраты противника и окончательные последствия ударов уточняются.
В Генштабе подчеркнули, что Силы обороны Украины и далее будут системно поражать силы и средства российского агрессора до полного прекращения его вооруженной агрессии против Украины.
Напомним, в ночь на 23 февраля Силы обороны Украины нанесли результативные удары по объектам окупантов, в частности поразив подразделение БРК Бастион в Крыму и пункты управления БпЛА в Николаевской области.