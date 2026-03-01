В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили о новой серии ударов по важным военным объектам российских сил в рамках системного снижения их боевого потенциала.

ВСУ поразили РЛС С-300

В ночь на 1 марта 2026 г. украинские военные поразили радиолокационную станцию ​​зенитного ракетного комплекса С-300 в районе населенного пункта Мангуш, а также радиолокационную станцию ​​С-300В4 вблизи Новокрасновки на временно оккупированной территории Донецкой области.

– Также наши воины избивали по составу боеприпасов противника в районе н.п. Ялта и сосредоточению живой силы в районе н.п. Молодой Шахтер (ТОТ Донецкой области), – отметили в Генштабе.

На временно оккупированной территории Запорожской области украинские подразделения поразили состав горюче-смазочных материалов вблизи Пришиба, ремонтное подразделение оккупационных сил в районе Богатовки, а также районы сосредоточения личного состава в Дунаевке и Полтавке.

28 февраля 2026 г. Силы обороны также нанесли удары по пунктам управления беспилотниками противника в районе Прилесья Белгородской области РФ и неподалеку от Родинского Донецкой области.

Кроме того, поражен район сосредоточения живой силы возле Степногорска и пункт управления БПЛА в районе Успеновки на временно оккупированной территории Запорожской области.

Утраты противника и окончательные последствия ударов уточняются.

В Генштабе подчеркнули, что Силы обороны Украины и далее будут системно поражать силы и средства российского агрессора до полного прекращения его вооруженной агрессии против Украины.

Напомним, в ночь на 23 февраля Силы обороны Украины нанесли результативные удары по объектам окупантов, в частности поразив подразделение БРК Бастион в Крыму и пункты управления БпЛА в Николаевской области.

