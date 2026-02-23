Сили оборони уразили район зосередження ракетного підрозділу, логістичні об’єкти та пункти управління російських військ на тимчасово окупованій території України.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ за підсумками ударів у ніч на 23 лютого.

Ураження зосередження ракетного підрозділу РФ

За інформацією Генштабу, ЗСУ уразили район зосередження ракетного дивізіону 15 окремої берегової ракетної бригади Чорноморського флоту Росії (має на озброєнні БРК Бастіон) у тимчасово окупованому Криму.

– Зафіксовані ураження цілей. Втрати ворога уточнюються, – йдеться у повідомленні.

Водночас під удари Сил оборони потрапив склад боєприпасів російських військ зі складу угруповання військ Юг у районі населеного пункту Нижня Кринка Донецької області, повідомили у Генштабі.

Крім цього, у районі населеного пункту Велика Новосілка ЗСУ уразили склад матеріально-технічних засобів російських окупантів.

За даними Генштабу, також Сили оборони атакували пункт управління безпілотниками десантно-штурмового полку російської армії у районі населеного пункту Покровка у Миколаївській області.

Як додали у Генштабі ЗСУ, втрати Росії та остаточні масштаби завданих збитків уточнюються.

