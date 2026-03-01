У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили про нову серію ударів по важливих військових об’єктах російських сил у межах системного зниження їхнього бойового потенціалу.

ЗСУ уразили РЛС С-300

У ніч на 1 березня 2026 року українські військові уразили радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплексу С-300 в районі населеного пункту Мангуш, а також радіолокаційну станцію С-300В4 поблизу Новокраснівки на тимчасово окупованій території Донецької області.

– Також наші воїни били по складу боєприпасів противника у районі н.п. Ялта та зосередженню живої сили у районі н.п. Молодий Шахтар (ТОТ Донецької області), – зазначили в Генштабі.

На тимчасово окупованій території Запорізької області українські підрозділи уразили склад пально-мастильних матеріалів поблизу Пришиба, ремонтний підрозділ окупаційних сил у районі Багатівки, а також райони зосередження особового складу в Дунаївці та Полтавці.

28 лютого 2026 року Сили оборони також завдали ударів по пунктах управління безпілотниками противника в районі Прилєсья Бєлгородської області РФ та неподалік Родинського Донецької області.

Крім того, уражено район зосередження живої сили біля Степногірська та пункт управління БпЛА в районі Успенівки на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Втрати противника та остаточні наслідки ударів уточнюються.

У Генштабі наголосили, що Сили оборони України й надалі системно уражатимуть сили та засоби російського агресора до повного припинення його збройної агресії проти України.

Нагадаємо, у ніч на 23 лютого Сили оборони України завдали результативних ударів по об’єктах окупантів, зокрема уразивши підрозділ БРК Бастіон у Криму та пункти управління БпЛА на Миколаївщині.

