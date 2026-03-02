Зимний период этого года стал одним из самых сложных для Украины и системы противовоздушной обороны.

Воздушные силы о зимних обстрелах РФ

За три месяца российские войска применили против государства более 700 ракет разных типов, совмещая их с массированными атаками ударных беспилотников.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВС Украины.

Сейчас смотрят

Там отметили, что противник комбинировал ракеты и БПЛА, чтобы усложнить воздушную обстановку, перегрузить ПВО и истощить ее ресурсы.

– Эта зима стала одним из самых трудных экзаменов для системы противовоздушной обороны Украины. Оккупанты в очередной раз пытались устроить украинцам полный блэкаут и уничтожение критической инфраструктуры государства, применив беспрецедентное количество ракет и дронов, – говорится в сообщении.

В течение декабря, января и февраля Силы обороны отразили 14 масштабных комбинированных атак. В декабре и январе произошло по семь мощных ударов, еще семь атак зафиксировано в феврале.

Хроника зимних атак

Декабрь 2025 года

6 декабря противник совершил один из самых масштабных ударов за все время полномасштабной войны – 704 воздушные цели, среди которых 51 ракета. Атаки 13, 23 и 27 декабря также отметились высокой интенсивностью – от почти 500 до более 670 целей.

Январь 2026 года

Луна характеризовалась активным применением баллистики. 9 января основной удар был направлен на Киевскую область — 278 целей.

Зафиксирован запуск баллистической ракеты средней дальности по Львовщине, а 20 и 24 января враг применил ракеты Циркон.

Февраль 2026 года

В феврале произошел самый большой за зиму ракетный залп – 71 ракета в рамках одного удара. 26 февраля зафиксирована массированная атака 420 беспилотников за одну ночь.

– Враг системно наращивает применение как штатной баллистики (Искандер-М), так и ракет, которые заходят на цель по баллистической траектории: Кинжал, Циркон, Х-22/32, С-300/С-400. Всего за три месяца агрессор выпустил более 700 ракет разных типов, – говорится в сообщении.

Несмотря на беспрецедентное давление, энергетическую систему удалось сохранить.

В воздушных силах отметили, что это стало возможным благодаря работе зенитных ракетных подразделений, мобильных огневых групп, радиотехнических войск, авиации и энергетиков.

– Мы благодарим каждого энергетика и ремонтную бригаду, которые под обстрелами возвращали свет и держали энергосеть живой. Боевая работа продолжается. Мы знаем, что враг готовит новые атаки, однако каждая единица нашей ПВО находится в состоянии полной боевой готовности, – отметили в Воздушных силах.

Украина и в дальнейшем нуждается в ракетах к системам ПВО в рамках международной помощи для защиты населения от новых атак.

Напомним, в ночь на 2 марта Россия совершила очередную массированную комбинированную воздушную атаку, применив 94 средства воздушного нападения.

Силы ПВО обезвредили 84 цели, зафиксировано попадание 10 ударных БПЛА на четырех локациях.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.