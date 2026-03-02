Цьогорічний зимовий період став одним із найскладніших для України та її системи протиповітряної оборони.

Повітряні сили про зимові обстріли РФ

За три місяці російські війська застосували проти держави понад 700 ракет різних типів, поєднуючи їх із масованими атаками ударних безпілотників.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗС України.

Там зазначили, що противник комбінував ракети й БпЛА, щоб ускладнити повітряну обстановку, перевантажити ППО та виснажити її ресурси.

– Ця зима стала одним із найважчих іспитів для системи протиповітряної оборони України. Окупанти вкотре намагалися влаштувати українцям повний блекаут та знищення критичної інфраструктури держави, застосувавши безпрецедентну кількість ракет та дронів, – йдеться у повідомленні.

Упродовж грудня, січня та лютого Сили оборони відбили 14 масштабних комбінованих атак. У грудні та січні відбулося по сім потужних ударів, ще сім атак зафіксовано в лютому.

Хроніка зимових атак

Грудень 2025 року

6 грудня противник здійснив один із наймасштабніших ударів за весь час повномасштабної війни – 704 повітряні цілі, серед яких 51 ракета. Атаки 13, 23 та 27 грудня також відзначилися високою інтенсивністю – від майже 500 до понад 670 цілей.

Січень 2026 року

Місяць характеризувався активним застосуванням балістики. 9 січня основний удар було спрямовано на Київщину – 278 цілей.

Зафіксовано запуск балістичної ракети середньої дальності по Львівщині, а 20 і 24 січня ворог застосував ракети Циркон.

Лютий 2026 року

У лютому відбувся найбільший за зиму ракетний залп – 71 ракета в межах одного удару. 26 лютого зафіксовано масовану атаку 420 безпілотників за одну ніч.

–Ворог системно нарощує застосування як штатної балістики (Іскандер-М), так і ракет, що заходять на ціль по балістичній траєкторії: Кинджал, Циркон, Х-22/32, С-300/С-400. Загалом за три місяці агресор випустив понад 700 ракет різних типів, – зазначено у повідомленні.

Попри безпрецедентний тиск, енергетичну систему вдалося зберегти.

У Повітряних силах наголосили, що це стало можливим завдяки роботі зенітних ракетних підрозділів, мобільних вогневих груп, радіотехнічних військ, авіації та енергетиків.

– Ми дякуємо кожному енергетику та ремонтній бригаді, які під обстрілами повертали світло та тримали енергомережу живою. Бойова робота триває. Ми знаємо, що ворог готує нові атаки, проте кожна одиниця нашої ППО перебуває у стані повної бойової готовності, – наголосили у Повітряних силах.

Україна й надалі потребує ракет до систем ППО в межах міжнародної допомоги для захисту населення від нових атак.

Нагадаємо, у ніч проти 2 березня Росія здійснила чергову масовану комбіновану повітряну атаку, застосувавши 94 засоби повітряного нападу.

Сили ППО знешкодили 84 цілі, зафіксовано влучання 10 ударних БпЛА у чотирьох локаціях.

