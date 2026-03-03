Президент Владимир Зеленский уволил Игоря Брусило с должности заместителя руководителя ОП и назначил послом в Италии.

Игорь Брусило назначен послом Италии

Игорь Брусило уволен с должности заместителя руководителя ОП, о чем говорится в соответствующем указе №216/2026, обнародованном на сайте Офиса президента.

Другим указом №217/2026 Игорь Брусило назначен чрезвычайным и полномочным послом Украины в Итальянской Республике.

Сейчас смотрят

Игорь Брусило: что о нем известно

Игорь Брусил родился в 1980 году. Он закончил с отличием Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности “Перевод” и Украинскую академию внешней торговли по специальности “Международное право”.

В 2002 году начал профессиональную деятельность на должности главного консультанта администрации президента Украины.

С 2005 года занимал должности главного консультанта, заместителя заведующего отделом Аппарата Верховной Рады Украины.

С 2007 года – третий секретарь, второй секретарь Посольства Украины в Итальянской Республике.

С 2011 года – заместитель заведующего отделом Аппарата Верховной Рады Украины.

С 2012 по 2021 год – главный консультант, заведующий отделом, заместитель руководителя Департамента, первый заместитель руководителя Службы, руководитель Службы государственного протокола и Церемониала Офиса президента Украины.

17 марта 2021 года Игорь Брусила был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины.

Читайте также
Сергей Кислица назначен первым заместителем руководителя Офиса президента
Сергій Кислиця

Связанные темы:

звільненняОфис президента
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.