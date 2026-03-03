Занимал должность заместителя главы ОП: Игорь Брусило назначен послом в Италии
- 3 марта Игоря Брусило уволили с должности заместителя руководителя ОП.
- Он занимал этот пост с 17 марта 2021 года.
- Сегодня другим указом президента Игорь Брусило был назначен чрезвычайным и полномочным послом Украины в Итальянской Республике.
Президент Владимир Зеленский уволил Игоря Брусило с должности заместителя руководителя ОП и назначил послом в Италии.
Игорь Брусило назначен послом Италии
Игорь Брусило уволен с должности заместителя руководителя ОП, о чем говорится в соответствующем указе №216/2026, обнародованном на сайте Офиса президента.
Другим указом №217/2026 Игорь Брусило назначен чрезвычайным и полномочным послом Украины в Итальянской Республике.
Игорь Брусило: что о нем известно
Игорь Брусил родился в 1980 году. Он закончил с отличием Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности “Перевод” и Украинскую академию внешней торговли по специальности “Международное право”.
В 2002 году начал профессиональную деятельность на должности главного консультанта администрации президента Украины.
С 2005 года занимал должности главного консультанта, заместителя заведующего отделом Аппарата Верховной Рады Украины.
С 2007 года – третий секретарь, второй секретарь Посольства Украины в Итальянской Республике.
С 2011 года – заместитель заведующего отделом Аппарата Верховной Рады Украины.
С 2012 по 2021 год – главный консультант, заведующий отделом, заместитель руководителя Департамента, первый заместитель руководителя Службы, руководитель Службы государственного протокола и Церемониала Офиса президента Украины.
17 марта 2021 года Игорь Брусила был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины.