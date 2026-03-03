Президент Владимир Зеленский уволил Игоря Брусило с должности заместителя руководителя ОП и назначил послом в Италии.

Игорь Брусило назначен послом Италии

Игорь Брусило уволен с должности заместителя руководителя ОП, о чем говорится в соответствующем указе №216/2026, обнародованном на сайте Офиса президента.

Другим указом №217/2026 Игорь Брусило назначен чрезвычайным и полномочным послом Украины в Итальянской Республике.

Игорь Брусило: что о нем известно

Игорь Брусил родился в 1980 году. Он закончил с отличием Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности “Перевод” и Украинскую академию внешней торговли по специальности “Международное право”.

В 2002 году начал профессиональную деятельность на должности главного консультанта администрации президента Украины.

С 2005 года занимал должности главного консультанта, заместителя заведующего отделом Аппарата Верховной Рады Украины.

С 2007 года – третий секретарь, второй секретарь Посольства Украины в Итальянской Республике.

С 2011 года – заместитель заведующего отделом Аппарата Верховной Рады Украины.

С 2012 по 2021 год – главный консультант, заведующий отделом, заместитель руководителя Департамента, первый заместитель руководителя Службы, руководитель Службы государственного протокола и Церемониала Офиса президента Украины.

17 марта 2021 года Игорь Брусила был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины.

