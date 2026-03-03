Президент Володимир Зеленський звільнив Ігоря Брусила з посади заступника керівника ОП і призначив послом в Італії.

Ігор Брусило призначено послом Італії

Ігоря Брусила звільнено з посади заступника керівника ОП, про що йдеться у відповідному указі №216/2026, оприлюдненому на сайті Офісу президента.

Іншим указом №217/2026 Ігоря Брусила призначено надзвичайним і повноважним послом України в Італійській Республіці.

Ігор Брусило: що про нього відомо

Ігор Брусила народився у 1980 році. Він закінчив з відзнакою Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю Переклад та Українську академію зовнішньої торгівлі за спеціальністю Міжнародне право.

У 2002 році розпочав професійну діяльність на посаді головного консультанта адміністрації Президента України.

З 2005 року обіймав посади головного консультанта, заступника завідувача відділу Апарату Верховної Ради України.

З 2007 року – третій секретар, другий секретар Посольства України в Італійській Республіці.

З 2011 року – заступник завідувача відділу Апарату Верховної Ради України.

З 2012 по 2021 – головний консультант, завідувач відділу, заступник керівника Департаменту, перший заступник керівника Служби, керівник Служби державного протоколу та Церемоніалу Офісу президента України.

17 березня 2021 року Ігоря Брусила було призначено заступником керівника Офісу президента України.

