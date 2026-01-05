Сергей Кислица назначен первым заместителем руководителя Офиса президента Украины.

Соответствующий указ №14/2026 подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Назначение Сергея Кислицы: что известно

Согласно указу президента Украины, Сергей Олегович Кислица занял должность первого заместителя руководителя Офиса президента Украины.

Сейчас смотрят

Документ вступил в силу со дня его подписания, то есть с 5 января 2026 года.

Что известно о Сергее Кислице

Сергей Кислица — украинский дипломат, имеющий многолетний опыт работы в сфере международных отношений.

Почти пять лет, с февраля 2020 года по декабрь 2024 года, был постоянным представителем Украины при Организации Объединенных Наций.

До назначения первым заместителем руководителя Офиса президента Украины Сергей Кислица занимал должность первого заместителя министра иностранных дел Украины.

Кислица известен активной публичной дипломатией, жесткой позицией в отношении российской агрессии и системной работой с международными партнерами по вопросам безопасности, санкций и поддержки Украины на глобальном уровне.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский назначил Христю Фриланд советницей по вопросам экономического развития.

Глава государства отмечал, что Фриланд имеет значительный опыт в привлечении инвестиций и проведении экономических трансформаций, а ее работа должна усилить внутреннюю устойчивость Украины в условиях войны и подготовки к восстановлению страны.