Агенты движения Атеш провели серию диверсий на железнодорожной инфраструктуре во временно захваченном Луганске и остановили работу ключевого маршрута снабжения российских войск на Покровском направлении.

Об этом партизанское движение Атеш сообщило в своем Telegram-канале.

Диверсия на железной дороге в Луганске: что известно

По информации движения, были выведены из строя два релейных шкафа в разных частях города, что привело к системному сбою в управлении движением поездов.

Удар был нанесен по железнодорожной ветке, которая соединяет Россию с Луганском, проходит через Дебальцево и Попасную и выходит на Покровское направление.

По данным Атеша, фактически это единственный стабильный маршрут, по которому доставляют войска, боеприпасы, топливо и технику из РФ на передовую.

После диверсии движение на отдельных участках остановилось, военные эшелоны скапливаются на подъездах к городу, а графики перевозок сорваны.

Оккупанты вынуждены переводить управление движением в ручной режим, что существенно снижает пропускную способность.

В результате нарушено снабжение топливом и боеприпасами на Покровском направлении, тогда как альтернативные маршруты, по утверждению партизан, перегружены и не способны компенсировать объемы.

Фото: Атеш

