Партизаны сорвали железнодорожное снабжение РФ на Покровском направлении
- В Луганске выведены из строя два релейных шкафа.
- Остановлена ключевая ветка поставок РФ на Покровское направление.
- Военные эшелоны скапливаются на подъездах к городу.
Агенты движения Атеш провели серию диверсий на железнодорожной инфраструктуре во временно захваченном Луганске и остановили работу ключевого маршрута снабжения российских войск на Покровском направлении.
Об этом партизанское движение Атеш сообщило в своем Telegram-канале.
Диверсия на железной дороге в Луганске: что известно
По информации движения, были выведены из строя два релейных шкафа в разных частях города, что привело к системному сбою в управлении движением поездов.
Удар был нанесен по железнодорожной ветке, которая соединяет Россию с Луганском, проходит через Дебальцево и Попасную и выходит на Покровское направление.
По данным Атеша, фактически это единственный стабильный маршрут, по которому доставляют войска, боеприпасы, топливо и технику из РФ на передовую.
После диверсии движение на отдельных участках остановилось, военные эшелоны скапливаются на подъездах к городу, а графики перевозок сорваны.
Оккупанты вынуждены переводить управление движением в ручной режим, что существенно снижает пропускную способность.
В результате нарушено снабжение топливом и боеприпасами на Покровском направлении, тогда как альтернативные маршруты, по утверждению партизан, перегружены и не способны компенсировать объемы.
Фото: Атеш