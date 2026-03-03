Агенти руху Атеш провели серію диверсій на залізничній інфраструктурі в тимчасово захопленому Луганську та зупинили роботу ключового маршруту постачання російських військ на Покровському напрямку.

Про це партизанський рух Атеш повідомив у своєму Telegram-каналі.

Диверсія на залізниці у Луганськ: що відомо

За інформацією руху, було виведено з ладу дві релейні шафи в різних частинах міста, що спричинило системний збій в управлінні рухом поїздів.

Удар завдали по залізничній гілці, яка з’єднує Росію з Луганськом, проходить через Дебальцеве та Попасну і виходить на Покровський напрямок.

За даними Атеш, фактично це єдиний стабільний маршрут, яким доставляють війська, боєприпаси, пальне та техніку з РФ на передову.

Після диверсії рух на окремих ділянках зупинився, військові ешелони накопичуються на під’їздах до міста, а графіки перевезень зірвані.

Окупанти змушені переводити управління рухом у ручний режим, що суттєво знижує пропускну спроможність.

У результаті порушено постачання палива та боєприпасів на Покровський напрямок, тоді як альтернативні маршрути, за твердженням партизанів, перевантажені й не здатні компенсувати обсяги.

Фото: Атеш

