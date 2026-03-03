Партизани зірвали залізничне постачання РФ на Покровському напрямку
- У Луганську виведено з ладу дві релейні шафи.
- Зупинено ключову гілку постачання РФ на Покровський напрямок.
- Військові ешелони накопичуються на під’їздах до міста.
Агенти руху Атеш провели серію диверсій на залізничній інфраструктурі в тимчасово захопленому Луганську та зупинили роботу ключового маршруту постачання російських військ на Покровському напрямку.
Про це партизанський рух Атеш повідомив у своєму Telegram-каналі.
Диверсія на залізниці у Луганськ: що відомо
За інформацією руху, було виведено з ладу дві релейні шафи в різних частинах міста, що спричинило системний збій в управлінні рухом поїздів.
Удар завдали по залізничній гілці, яка з’єднує Росію з Луганськом, проходить через Дебальцеве та Попасну і виходить на Покровський напрямок.
За даними Атеш, фактично це єдиний стабільний маршрут, яким доставляють війська, боєприпаси, пальне та техніку з РФ на передову.
Після диверсії рух на окремих ділянках зупинився, військові ешелони накопичуються на під’їздах до міста, а графіки перевезень зірвані.
Окупанти змушені переводити управління рухом у ручний режим, що суттєво знижує пропускну спроможність.
У результаті порушено постачання палива та боєприпасів на Покровський напрямок, тоді як альтернативні маршрути, за твердженням партизанів, перевантажені й не здатні компенсувати обсяги.
Фото: Атеш