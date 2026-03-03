Силы обороны с начала 2026 года во время контратак отвоевали 460 кв. км украинской территории.

Об этом в интервью итальянской Сorriere Della Sera сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Успехи ВСУ в 2026 году

— С начала года мы отвоевали 460 квадратных километров, — сказал Зеленский.

Что касается преимущества россиян в живой силе, то президент подчеркнул, что Украина на самом деле стремится к диалогу и хочет мира. Но в то же время украинцы пытаются быть сильными, производить больше оружия и дронов, которые компенсируют нехватку солдат. Он отметил, что украинская армия не проигрывает.

Президент сообщил, что Россия ежемесячно теряет около 35 тыс. военных, и это гигантская цифра.

Сейчас кремлевский диктатор Владимир Путин собирается мобилизовать 400 тыс. новых солдат, но его армия перестала расти, потому что потери равны количеству новых рекрутов, заявил Зеленский.

— Россияне близки к кризису. Серьезные переговоры начнутся, когда армия Путина начнет уменьшаться, — сказал глава государства.

В то же время и Украина сталкивается с нехваткой военнослужащих.

— Путин проиграл свою зимнюю наступательную операцию. Он атаковал электростанции в разгар сильных морозов. Пытался настроить гражданское население против армии, чтобы заставить ее прекратить боевые действия. Но его замысел провалился: с наступлением тепла возрождаются надежды, — сказал Владимир Зеленский.

Теперь вражеская армия попытается перейти в весеннее наступление, но Зеленский считает, что и здесь враг снова проиграет.

23 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил об освобождении нашими военными 400 кв. км территории на юге Украины с конца января.

