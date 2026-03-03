В этом году Одесса оказалась в сложной ситуации, ведь из-за непрерывных обстрелов энергетической инфраструктуры со стороны российских войск местные жители несколько дней подряд оставались без электроэнергии и отопления.

В условиях холодной погоды это создавало серьезные трудности для людей, ведь перебои с теплом и светом осложняли привычную жизнь и бытовые нужды. Жители Одессы вынуждены были использовать временные способы утепления квартир, что лишь частично компенсировало недостаток централизованного теплоснабжения.

Когда отключат отопление в Одессе в 2026 году, читайте в нашем материале.

Когда завершение отопительного сезона в Одессе в 2026 году

На данный момент неизвестна дата завершения отопительного сезона в Одессе в 2026 году, ведь окончательное решение зависит от погодных условий. В целом порядок завершения отопительного сезона регулирует постановление Кабинета Министров Украины № 830. Согласно этому постановлению, отопление отключают, если среднесуточная температура в течение трех дней подряд превышает +8 °C.

То есть в случае стабильного потепления ответственные службы получают право дать команду на отключение тепла, но точная дата определяется непосредственно во время сезона, учитывая фактические показатели температуры.

Например, в прошлом году отопительный сезон в городе завершался 31 марта, в соответствии с распоряжением Одесского городского головы Геннадия Труханова № 173 от 28.03.2025 Об окончании отопительного периода 2024–2025 годов.

Этим документом было установлено, что руководители предприятий всех форм собственности, на балансе которых находятся системы центрального отопления, должны обеспечить их отключение. Коммунальному предприятию Теплоснабжение города Одессы и другим владельцам тепловых систем было поручено начать плановые работы по ремонту теплового хозяйства в соответствии с графиком.

Итак, в прошлом году в Одессе завершение отопительного сезона произошло именно 31 марта.

Одесса расположена на юге Украины, поэтому климат здесь мягче, чем в большинстве других областей. Весной температура в городе выше, что позволяет отключать отопление немного раньше или в то же время, что и в конце марта.

В этом году синоптики прогнозируют, что весна будет немного теплее нормы, поэтому есть вероятность, что отопление в Одессе могут отключить раньше, чем обычно, вероятно в конце марта, как и в прошлом году.

Таким образом, жители Одессы могут ориентироваться на то, что завершение отопительного сезона в этом году состоится ориентировочно в конце марта. Точная дата окончания отопительного сезона в Одессе в 2026 году будет определяться в зависимости от реальных погодных условий, а решение будет приниматься в соответствии с распоряжением городского совета и постановлением № 830.

