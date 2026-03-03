В ночь на 3 марта российские войска атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Под ударом оказалась портовая и транспортная инфраструктура региона.

Между тем два дрона ударили по посольству США в Эр-Рияде, Иран объявил о закрытии Ормузского пролива, а Украина получила первый транш в $1,5 млрд от МВФ.

О главных событиях ночи и утра 3 марта — читайте в подборке от Фактов ICTV.

Сейчас смотрят

Атака на Одесскую область

В ночь на 3 марта российские войска в очередной раз атаковали Одесскую область ударными беспилотниками.

В результате атаки были повреждены объекты портовой и транспортной инфраструктуры.

На территории порта поврежден склад сухих грузов, дорожные контейнеры, отдельные сооружения и административные здания, где выбиты стекла.

Взрывной волной повреждены офисные помещения компаний, работающих в портовой зоне. Также зафиксированы повреждения железнодорожной инфраструктуры в пределах порта.

На отдельных участках возникли возгорания, которые оперативно ликвидировали силы предприятий. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Атака на посольство США в Эр-Рияде

Утром 3 марта два беспилотника атаковали посольство США в столице Саудовской Аравии.

Взрыв прогремел в дипломатическом квартале Эр-Рияда. На территории миссии возник пожар, над районом поднялся черный дым.

По предварительным данным, здание было пустое, поэтому пострадавших нет. Повреждения носят ограниченный характер — речь идет о незначительном материальном ущербе.

После инцидента посольство призвало американцев в Эр-Рияде, Джидде и Дахране оставаться в укрытиях.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ответ на атаку будет обнародован в ближайшее время, и подчеркнул, что американские операции против Ирана проходят с опережением графика.

Государственный департамент США также призвал граждан немедленно покинуть страны Ближнего Востока из-за серьезных рисков для безопасности.

Иран закрыл Ормузский пролив

В Корпусе стражей Исламской революции Ирана заявили о закрытии Ормузского пролива и пригрозили открывать огонь по любому судну, которое попытается пройти по этому маршруту.

Отмечается, что перекрытие Ормузского пролива может заблокировать около пятой части мировых поставок нефти и вызвать резкий рост цен на энергоносители.

Украина получила первый транш от МВФ

Украина получила первый транш в размере $1,5 млрд в рамках новой четырехлетней программы расширенного финансирования EFF от Международного валютного фонда.

По словам премьер-министра Юлии Свириденко, средства будут направлены на финансирование приоритетных расходов госбюджета и обеспечение макрофинансовой стабильности.

Общий объем программы составляет $8,1 млрд. С начала полномасштабной войны Украина уже привлекла $14,9 млрд финансовой поддержки от МВФ.

ОАЭ и Катар пытаются сократить войну с Ираном

Объединенные Арабские Эмираты и Катар проводят закулисные консультации с союзниками, пытаясь убедить президента США Дональда Трампа найти дипломатический выход из конфликта и сократить продолжительность военной операции против Ирана.

По информации западных СМИ, лидеры ОАЭ и Катара контактировали с европейскими партнерами, в частности с премьером Великобритании, президентом Франции и канцлером Германии.

Катар предупреждает, что угроза судоходству в регионе может привести к резкому росту цен на природный газ.

Зеленский: Россия не способна реализовать свои планы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине известны планы России по наступательным операциям на 2026–2027 годы, однако враг не имеет возможностей их реализовать.

По его словам, Россия стремится к оккупации Востока Украины, а также рассматривает направления в Запорожской области, в сторону Днепра и Одесского региона.

Впрочем, отметил президент, запланированное весеннее наступление зависело от результатов, которых российская армия не достигла по состоянию на конец 2025 года.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1469-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.