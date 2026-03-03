Цього року Одеса опинилася у складному становищі, адже через безперервні обстріли енергетичної інфраструктури з боку російських військ місцеві мешканці декілька днів поспіль залишалися без електроенергії та опалення.

В умовах холодної погоди це створювало серйозні труднощі для людей, адже перебої з теплом і світлом ускладнювали звичне життя та побутові потреби. Жителі Одеси змушені були використовувати тимчасові способи утеплення квартир, що лише частково компенсувало нестачу централізованого теплопостачання.

Коли відключать опалення в Одесі у 2026 році, читайте в нашому матеріалі.

Зараз дивляться

Коли завершення опалювального сезону в Одесі у 2026 році

Наразі невідома дата завершення опалювального сезону в Одесі у 2026 році, адже остаточне рішення залежить від погодних умов. Загалом порядок завершення опалювального сезону регулює постанова Кабінету Міністрів України № 830. Відповідно до цієї постанови, опалення відключають, якщо середньодобова температура протягом трьох днів підряд перевищує +8 °C.

Тобто у разі стабільного потепління відповідальні служби отримують право дати команду на відключення тепла, але точна дата визначається безпосередньо під час сезону, враховуючи фактичні показники температури.

Наприклад, минулого року опалювальний сезон у місті завершувався 31 березня, відповідно до розпорядження Одеського міського голови Геннадія Труханова № 173 від 28.03.2025 Про закінчення опалювального періоду 2024–2025 років.

Цим документом було встановлено, що керівники підприємств усіх форм власності, на балансі яких перебувають системи центрального опалення, мають забезпечити їх відключення. Комунальному підприємству Теплопостачання міста Одеси та іншим власникам теплових систем доручалося розпочати планові роботи з ремонту теплового господарства відповідно до графіка.

Отже, минулого року в Одесі завершення опалювального сезону відбулося саме 31 березня.

Одеса розташована на півдні України, тому клімат тут м’якший, ніж у більшості інших областей. Навесні температура в місті вища, що дозволяє відключати опалення трохи раніше або у той же час, як і в кінці березня.

Цього року синоптики прогнозують, що весна буде трохи теплішою за норму, тому є ймовірність, що опалення в Одесі можуть вимкнути раніше, ніж зазвичай, ймовірно наприкінці березня, як і минулого року.

Таким чином, жителі Одеси можуть орієнтуватися на те, що завершення опалювального сезону цього року відбудеться орієнтовно наприкінці березня. Точна дата закінчення опалювального сезону в Одесі у 2026 буде визначатися в залежності від реальних погодних умов, а рішення прийматимуть відповідно до розпорядження міської ради та постанови № 830.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.