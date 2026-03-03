Причини накладання штрафу можуть бути різними. Іноді вони виписуються за наявності певного порушення, а іноді ситуація спірна.

Чи можна оскаржити штраф за порушення ПДР та як це правильно зробити в Україні у 2026 році – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Чи можна оскаржити штраф за порушення ПДР

Штрафи за порушення правил дорожнього руху (ПДР) визначені Кодексом про адміністративні правопорушення. Вони накладаються, щоб забезпечити відповідальність водіїв за порядок на дорогах.

Виписати штраф можуть з різних причин, наприклад:

Водія може зупинити патрульна поліція за перевищення швидкості, порушення правил переїзду перехресть, проїзд на заборонний сигнал світлофора.

Можуть накласти штраф у разі керування автомобілем особою без посвідчення водія або за керування у нетверезому стані.

Штраф можуть виписати за непристебнуті ремені безпеки, зупинку у невстановленому місці, стоянку на місцях для осіб з інвалідністю, за порушення правил перевезення дітей тощо.

Повідомлення про порушення правил паркування також можна знайти на лобовому склі авто або отримати постанову про адмінправопорушення з камер відеофіксації. У будь-якому випадку доведеться сплатити штраф.

Якщо людина не згодна і вважає накладання штрафу неправомірним, вона має право його оскаржити. Для цього у неї є 10 днів після його накладання.

Як оскаржити штраф за порушення ПДР

Штраф має бути сплачений протягом 15 днів з дня накладання. Якщо не сплатити у цей термін, то постанову передадуть у відділ виконавчої служби для примусового стягнення. Це небажано, оскільки доведеться сплатити штраф у подвійному розмірі. Також до цієї суми додадуться витрати на виконавче провадження.

Проте якщо особа не згодна й хоче оскаржувати накладання штрафу, то сплачувати його не потрібно доти, доки не буде рішення суду або органу Національної поліції. На час розгляду скарги штраф заморожується.

Які особливості оскарження штрафів за порушення ПДР у 2026 році

Юристи Безоплатної правничої допомоги зазначили, що оскаржити штраф можна як в адміністративному, так і в судовому порядку.

У разі адміністративного оскарження скарга подається до управління патрульної поліції, в якому вам виписали штраф.

На оскарження штрафу через суд є лише 10 днів з моменту винесення постанови. Якщо оскаржувати постанову в судовому порядку, то необхідно підготувати позовну заяву до суду.

Для оскарження штрафу через суд необхідно:

Подати позовну заяву до суду за місцем проживання або за місцем перебування відповідача.

У позові зазначити, на підставі якої статті КУпАП було винесено постанову, а також обґрунтувати, чому саме ви вважаєте накладання штрафу незаконним.

Бажано підтвердити цей факт відповідними аргументами та, за наявності, надати докази (відео-, аудіозаписи або показання свідків).

У позовній заяві необхідно висловити прохання визнати дії працівника поліції протиправними. Попросити скасувати постанову про адміністративне правопорушення та закрити адміністративне провадження.

Зверніть увагу! Неправильно оформлена позовна заява не розглядатиметься судом та буде повернута позивачу.

Особиста присутність позивача в суді під час розгляду справи не обов’язкова.

Юристи БПД підкреслили, що за оскарження штрафу за порушення ПДР через суд доведеться сплатити судовий збір у розмірі 0,2% від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У 2026 році ця сума становить 665,60 грн.

