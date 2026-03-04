За прошедшие сутки Силы обороны на фронте ликвидировали не менее 790 российских оккупантов.

Общие боевые потери противника на 3 марта превысили 1 млн 269 тысяч человек.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Потери врага в войне на 4 марта 2026 года

личного состава – около 1 269 500 (+980) человек;

танков – 11 723 (+5) ед.;

боевых бронированных машин – 24 135 (+4) ед.;

артиллерийских систем – 37 874 (+32) ед.;

РСЗО – 1 667 (+2) ед.;

средств ПВО – 1 319 (+6) ед.;

самолетов – 435 ед.;

вертолетов – 348 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 156 431 (+1 733) ед.;

крылатых ракет – 4 384 ед.;

кораблей / катеров – 30 ед.;

подводных лодок – 2 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 81 224 (+232) ед.;

специальной техники – 4 078 (+2) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1470-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

