Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
2 мин.
Потери врага на 4 марта: ВСУ уничтожили 980 захватчиков и 32 артсистемы
За прошедшие сутки Силы обороны на фронте ликвидировали не менее 790 российских оккупантов.
Общие боевые потери противника на 3 марта превысили 1 млн 269 тысяч человек.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Потери врага в войне на 4 марта 2026 года
- личного состава – около 1 269 500 (+980) человек;
- танков – 11 723 (+5) ед.;
- боевых бронированных машин – 24 135 (+4) ед.;
- артиллерийских систем – 37 874 (+32) ед.;
- РСЗО – 1 667 (+2) ед.;
- средств ПВО – 1 319 (+6) ед.;
- самолетов – 435 ед.;
- вертолетов – 348 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 156 431 (+1 733) ед.;
- крылатых ракет – 4 384 ед.;
- кораблей / катеров – 30 ед.;
- подводных лодок – 2 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 81 224 (+232) ед.;
- специальной техники – 4 078 (+2) ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1470-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
