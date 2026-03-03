Президент США Дональд Трамп заявил, что прекращение войны между Украиной и Россией является одним из его ключевых приоритетов.

Об этом он заявил во вторник, 3 марта, в Белом доме во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Трамп об урегулировании войны в Украине

— Этот вопрос (война между Украиной и Россией. – Ред.) находится очень высоко в этом списке (приоритетов. – Ред.), — сказал американский лидер.

Глава Белого дома выразил надежду, что войну в Украине удастся урегулировать.

Он добавил, что периодически возлагает ответственность за отсутствие договоренностей то на одну сторону, то на другую.

Напомним, еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс сообщил, что в Евросоюзе работают над решениями, которые позволят предотвратить негативное влияние событий на Ближнем Востоке на поставки Украине средств ПВО.

По его словам, ситуация вокруг Ирана может повлиять на глобальные поставки ракет для систем противовоздушной обороны и вызвать задержки в обеспечении Украины.

Кубилюс отметил, что Соединенные Штаты ежегодно производят около 700 ракет для систем Patriot, что свидетельствует об ограниченных производственных возможностях.

Президент Владимир Зеленский допускал, что могут возникнуть трудности с поставками ракет и другого вооружения для украинской противовоздушной обороны из-за эскалации на Ближнем Востоке.

