Минулої доби Сили оборони на фронті ліквідували щонайменше 790 російських окупантів.

Загальні бойові втрати противника на 3 березня перевищили 1 млн 269 тисяч осіб.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Втрати ворога у війні на 4 березня 2026 року

  • особового складу – близько 1 269 500 (+980) осіб;
  • танків – 11 723 (+5) од.;
  • бойових броньованих машин – 24 135 (+4) од.;
  • артилерійських систем – 37 874 (+32) од.;
  • РСЗВ – 1 667 (+2) од.;
  • засобів ППО – 1 319 (+6) од.;
  • літаків – 435 од.;
  • гелікоптерів – 348 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 156 431 (+1 733) од.;
  • крилатих ракет – 4 384 од.;
  • кораблів / катерів – 30 од.;
  • підводних човнів – 2 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 81 224 (+232) од.;
  • спеціальної техніки – 4 078 (+2) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1470-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

рейтинг Трампа

