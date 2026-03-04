Минулої доби Сили оборони на фронті ліквідували щонайменше 790 російських окупантів.

Загальні бойові втрати противника на 3 березня перевищили 1 млн 269 тисяч осіб.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Втрати ворога у війні на 4 березня 2026 року

особового складу – близько 1 269 500 (+980) осіб;

танків – 11 723 (+5) од.;

бойових броньованих машин – 24 135 (+4) од.;

артилерійських систем – 37 874 (+32) од.;

РСЗВ – 1 667 (+2) од.;

засобів ППО – 1 319 (+6) од.;

літаків – 435 од.;

гелікоптерів – 348 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 156 431 (+1 733) од.;

крилатих ракет – 4 384 од.;

кораблів / катерів – 30 од.;

підводних човнів – 2 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 81 224 (+232) од.;

спеціальної техніки – 4 078 (+2) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1470-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

