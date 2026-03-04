Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
Втрати ворога на 4 березня: ЗСУ знищили 980 загарбників та 32 артсистеми
Минулої доби Сили оборони на фронті ліквідували щонайменше 790 російських окупантів.
Загальні бойові втрати противника на 3 березня перевищили 1 млн 269 тисяч осіб.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Втрати ворога у війні на 4 березня 2026 року
- особового складу – близько 1 269 500 (+980) осіб;
- танків – 11 723 (+5) од.;
- бойових броньованих машин – 24 135 (+4) од.;
- артилерійських систем – 37 874 (+32) од.;
- РСЗВ – 1 667 (+2) од.;
- засобів ППО – 1 319 (+6) од.;
- літаків – 435 од.;
- гелікоптерів – 348 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 156 431 (+1 733) од.;
- крилатих ракет – 4 384 од.;
- кораблів / катерів – 30 од.;
- підводних човнів – 2 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 81 224 (+232) од.;
- спеціальної техніки – 4 078 (+2) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1470-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
