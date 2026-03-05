За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 106 боевых столкновений.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Противник нанес один ракетный удар с применением трех ракет и 52 авиационных удара – сбросил 122 управляемые авиабомбы.

Кроме того, применил 6031 дрон-камикадзе и осуществил 2551 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 5 марта 2026

Полномасштабная война в Украине длится уже 1471-е сутки.

