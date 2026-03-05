Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
2 мин.
Карта воєнних дій в Україні. Карта обстрілів та вторгнення Росії в Україну на 5 березня 2026. Карта бойових дій – війна в Україні в матеріалі Фактів ICTV
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 106 боевых столкновений.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Противник нанес один ракетный удар с применением трех ракет и 52 авиационных удара – сбросил 122 управляемые авиабомбы.
Сейчас смотрят
Кроме того, применил 6031 дрон-камикадзе и осуществил 2551 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск.
Карта боевых действий в Украине на 5 марта 2026
Полномасштабная война в Украине длится уже 1471-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.