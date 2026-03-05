Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 106 бойових зіткнень.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Противник завдав одного ракетного удару із застосуванням трьох ракет та 52 авіаційних ударів – скинув 122 керовані авіабомби.

Крім того, застосував 6031 дрон-камікадзе та здійснив 2551 обстріл населених пунктів та позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 5 березня 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1471-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

