Карта бойових дій на 5 березня 2026 – ситуація на фронті
Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 106 бойових зіткнень.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Противник завдав одного ракетного удару із застосуванням трьох ракет та 52 авіаційних ударів – скинув 122 керовані авіабомби.
Крім того, застосував 6031 дрон-камікадзе та здійснив 2551 обстріл населених пунктів та позицій наших військ.
Карта бойових дій в Україні на 5 березня 2026
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1471-шу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
