Зеленский: На ремонт дорог нужно 52 млрд грн, акцент на международных трассах
- На ремонт дорог в Украине после зимы нужно около 52 млрд грн, заявил президент.
- Восстановление дорог планируют провести в два этапа: с марта по июнь и до октября.
- Правительство уже приняло решение о выделении первых 3 млрд грн на ремонты.
На ремонт дорог в Украине после этой зимы потребуется 52 млрд грн.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Ремонт дорог в Украине после зимы
По словам главы государства, на сегодняшний день вопрос ремонта дорог очень острый.
— Сегодня мы получили ответ: понятная цифра. Правительство будет работать. Цифра не маленькая. На ремонт нужно 52 млрд грн, — сказал Владимир Зеленский.
Он выразил надежду на плодотворное сотрудничество между правительством и Верховной Радой по выделению средств на ремонт дорог.
По его словам, восстановление дорог будет происходить в два этапа — с марта по июнь и затем до октября. Особое внимание должны уделить ремонту международных трасс.
Премьер Юлия Свириденко рассказала, что часть денег, а именно 12,6 млрд грн, возьмут из программы Минразвития, что предусмотрено в государственном бюджете.
Также на ремонт дорог Кабмин готов выделить деньги из резервного фонда — не менее 10 млрд грн. На ремонт прифронтовых дорог деньги будут выделять из бюджета Министерства обороны.
— Мы утверждаем перечень приоритетных дорог вместе с Минобороны, Генштабом и Минздравом, потому что это эвакуационные дороги. Перечень согласован, и мы готовы двигаться, — сказала Юлия Свириденко.
По словам премьерки, 4 марта правительство приняло протокольные решения о выделении 3 млрд грн на ремонты. В дальнейшем деньги будут выделять по мере необходимости. Основная задача после зимы — закончить ремонт максимально быстро.