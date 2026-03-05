На ремонт дорог в Украине после этой зимы потребуется 52 млрд грн.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Ремонт дорог в Украине после зимы

По словам главы государства, на сегодняшний день вопрос ремонта дорог очень острый.

— Сегодня мы получили ответ: понятная цифра. Правительство будет работать. Цифра не маленькая. На ремонт нужно 52 млрд грн, — сказал Владимир Зеленский.

Он выразил надежду на плодотворное сотрудничество между правительством и Верховной Радой по выделению средств на ремонт дорог.

По его словам, восстановление дорог будет происходить в два этапа — с марта по июнь и затем до октября. Особое внимание должны уделить ремонту международных трасс.

Премьер Юлия Свириденко рассказала, что часть денег, а именно 12,6 млрд грн, возьмут из программы Минразвития, что предусмотрено в государственном бюджете.

Также на ремонт дорог Кабмин готов выделить деньги из резервного фонда — не менее 10 млрд грн. На ремонт прифронтовых дорог деньги будут выделять из бюджета Министерства обороны.

— Мы утверждаем перечень приоритетных дорог вместе с Минобороны, Генштабом и Минздравом, потому что это эвакуационные дороги. Перечень согласован, и мы готовы двигаться, — сказала Юлия Свириденко.

По словам премьерки, 4 марта правительство приняло протокольные решения о выделении 3 млрд грн на ремонты. В дальнейшем деньги будут выделять по мере необходимости. Основная задача после зимы — закончить ремонт максимально быстро.

