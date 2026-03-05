Зеленський: На ремонт доріг потрібно 52 млрд грн, акцент на міжнародних трасах
- На ремонт доріг в Україні після зими потрібно близько 52 млрд грн, заявив президент.
- Відновлення доріг планують провести у два етапи: з березня до червня і до жовтня.
- Уряд уже ухвалив рішення про виділення перших 3 млрд грн на ремонти.
На ремонт доріг в Україні після цієї зими потрібно буде 52 млрд грн.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
Ремонт доріг в Україні після зими
За словами очільника держави, на сьогодні питання ремонту доріг дуже гостре.
— Сьогодні ми отримали відповідь: зрозуміла цифра. Уряд буде працювати. Цифра не маленька. На ремонт потрібно 52 млрд грн, — сказав Володимир Зеленський.
Він висловив сподівання на плідну співпрацю між урядом і Верховною Радою щодо виділення коштів на ремонт доріг.
За його словами, відновлення доріг відбуватиметься у два етапи — з березня до червня і потім до жовтня. Особливу увагу мають приділити ремонту міжнародних трас.
Прем’єрка Юлія Свириденко розповіла, що частину грошей, а саме 12,6 млрд грн, візьмуть із програми Мінрозвитку, що передбачено у державному бюджеті.
Також на ремонт доріг Кабмін готовий виділити гроші з резервного фонду — щонайменше 10 млрд грн. На ремонт прифронтових доріг гроші виділятимуть із бюджету Міністерства оборони.
— Ми затверджуємо перелік пріоритетних доріг разом із Міноборони, Генштабом та МОЗ, тому що це евакуаційні дороги. Перелік узгоджений, і ми готові рухатися, — сказала Юлія Свириденко.
За словами прем’єрки, 4 березня уряд ухвалив протокольні рішення про виділення 3 млрд грн на ремонти. Надалі гроші виділятимуть за потреби. Основне завдання після зими — закінчити ремонт максимально швидко.