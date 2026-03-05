Украина получила от Соединенных Штатов запрос на поддержку стран Ближнего Востока в защите от иранских ударных дронов.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Украина поможет странам Ближнего Востока: что известно

— Получили запрос от Соединенных Штатов на конкретную поддержку в защите от Шахедов в регионе Ближнего Востока, — сообщил глава государства вечером в четверг, 5 марта.

Зеленский дал поручение предоставить необходимые средства и организовать присутствие украинских специалистов, способных гарантировать надлежащий уровень безопасности.

— Украина помогает партнерам, которые помогают нашей безопасности, защите жизней наших людей, — подчеркнул президент.

Напомним, Владимир Зеленский провел совещание, посвященное ситуации на Ближнем Востоке и в районе Персидского залива.

Участники совещания обсудили вызовы для Украины и ее партнеров и возможность помощи для защиты жизни.

Президент провел переговоры с лидерами ОАЭ, Катара, Иордании и Бахрейна.

По его словам, эти страны стоят перед общим вызовом — иранскими дронами Shahed. Иран уже применил более 1 400 ударных беспилотников.

Сегодня Зеленский заявил, что Украина может непублично получать от государств Ближнего Востока ракеты для систем Patriot, а взамен поставлять им украинские дроны-перехватчики.

