Тегеран предупредил, что в случае вмешательства Европы в конфликт на Ближнем Востоке он будет рассматривать такие действия как акты войны и может нанести удары по европейским странам. Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Ирана.

Власти Ирана добавили, что даже оборонительные меры со стороны европейских государств могут расцениваться как провокация и спровоцировать ответные атаки на их территорию.

Какие страны может атаковать Иран и куда долетят его ракеты, читайте в нашем материале.

Какие страны атаковал Иран

Атаки начались после первых ударов со стороны армии США. Первыми под угрозой оказались американские военные базы, а также нефтеперерабатывающие заводы и корабли в Ормузском проливе. Во время первых ударов в ОАЭ пострадали Дубай и Абу-Даби, в Катаре — база Аль-Удейд.

Какие страны обстреливает Иран:

Саудовская Аравия;

ОАЭ;

Катар;

Кувейт;

Бахрейн;

Ирак;

Оман;

Израиль;

Иордания;

Кипр.

Какие страны может атаковать Иран: зоны поражения

Какие страны может атаковать Иран, зависит от дальности полета иранских ракет. По данным Defence Express, Иран имеет в своем арсенале ракеты средней и большой дальности, способные преодолевать примерно 1 700–2 000 км в стандартной конфигурации, а некоторые — до 3 000 км, если уменьшить вес боевого заряда.

Баллистические ракеты Sejjil, Ghadr и Emad могут нести боевую часть до 850 кг и преодолевать до 2000 км, что потенциально ставит под угрозу Украину, Молдову, Грецию, Болгарию и Румынию.

Расстояние позволяет покрывать западную часть Черного моря и юг Балкан, что делает эти государства зонами риска в случае использования средней дальности.

Особое внимание привлекает ракета Khorramshahr, ведь с полной боевой частью весом 1 800 кг она преодолевает до 2 000 км, а при меньшем заряде может летать до 3 000 км.

Это значительно расширяет потенциальную зону поражения, включая Германию, Италию и другие страны Западной и Центральной Европы.

Кроме баллистических систем, Иран использует крылатые ракеты Soumar с дальностью 2 000–3 000 км и беспилотники Shahed-136, которые могут достигать 2 500 км, особенно если их запускать ближе к территории Европы.

В итоге, в зависимости от выбора ракеты или платформы, территории от Украины и Молдовы до государств Центральной и Западной Европы могут попасть в потенциальную зону поражения.

Именно дальность полета и географическое расположение пусковых установок определяют, какие страны могут стать мишенью в случае эскалации конфликта.

