Обмен ракет РАС на дроны-перехватчики – предложение Зеленского Ближнему Востоку
- Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет непублично получить от стран Ближнего Востока ракеты PAC-3 для систем Patriot в обмен на украинские дроны-перехватчики.
- По его словам, страны Ближнего Востока использовали 800 ракет PAC-3 за три дня, тогда как у Украины не было такого количества за все время полномасштабной войны.
Украина могла бы непублично получить от стран Ближнего Востока ракеты для систем Patriot и в ответ поставлять им украинские дроны-перехватчики.
Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время брифинга в четверг, 5 марта.
Зеленский об обмене дронов-перехватчиков на ракеты РАС
— Мы бы хотели “тихонько” получить от стран (Ближнего Востока. — Ред.) ракеты PAC-3 и передать им дроны для перехвата, — отметил он.
Президент уточнил, что в течение трех дней страны Ближнего Востока использовали 800 ракет PAC-3. Украина не имела такого количества ракет за все время полномасштабной войны с Россией.
Ракеты PAC-3 (Patriot Advanced Capability-3) для систем Patriot являются высокоэффективными перехватчиками последнего поколения.
Их разработали специально для уничтожения тактических баллистических ракет и других воздушных целей.
PAC-3 использует технологию hit-to-kill (прямое попадание). Она уничтожает цель за счет передачи большой кинетической энергии при столкновении, а не за счет взрыва боевой части.
Эта технология позволяет гарантированно нейтрализовать боезаряды баллистических ракет и уменьшить риск случайных повреждений на земле от обломков.
Ранее Зеленский высказывал мнение, что США могут сократить поставки ракет для противовоздушной обороны в случае длительной войны в Иране.
По его словам, беспокойство вызывают публичные и непубличные сигналы от США о продолжении военной операции в Иране.
В связи с этим Соединенные Штаты могут рассчитывать на дополнительные системы противовоздушной обороны для собственных нужд и нужд союзников.
Президент сообщал, что Украина, учитывая значительный опыт в уничтожении Шахедов, может помочь со стабилизацией ситуации на Ближнем Востоке.