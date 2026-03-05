Украина могла бы непублично получить от стран Ближнего Востока ракеты для систем Patriot и в ответ поставлять им украинские дроны-перехватчики.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время брифинга в четверг, 5 марта.

Зеленский об обмене дронов-перехватчиков на ракеты РАС

— Мы бы хотели “тихонько” получить от стран (Ближнего Востока. — Ред.) ракеты PAC-3 и передать им дроны для перехвата, — отметил он.

Президент уточнил, что в течение трех дней страны Ближнего Востока использовали 800 ракет PAC-3. Украина не имела такого количества ракет за все время полномасштабной войны с Россией.

Ракеты PAC-3 (Patriot Advanced Capability-3) для систем Patriot являются высокоэффективными перехватчиками последнего поколения.

Их разработали специально для уничтожения тактических баллистических ракет и других воздушных целей.

PAC-3 использует технологию hit-to-kill (прямое попадание). Она уничтожает цель за счет передачи большой кинетической энергии при столкновении, а не за счет взрыва боевой части.

Эта технология позволяет гарантированно нейтрализовать боезаряды баллистических ракет и уменьшить риск случайных повреждений на земле от обломков.

Ранее Зеленский высказывал мнение, что США могут сократить поставки ракет для противовоздушной обороны в случае длительной войны в Иране.

По его словам, беспокойство вызывают публичные и непубличные сигналы от США о продолжении военной операции в Иране.

В связи с этим Соединенные Штаты могут рассчитывать на дополнительные системы противовоздушной обороны для собственных нужд и нужд союзников.

Президент сообщал, что Украина, учитывая значительный опыт в уничтожении Шахедов, может помочь со стабилизацией ситуации на Ближнем Востоке.

