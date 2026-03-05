Україна отримала від Сполучених Штатів запит на підтримку країн Близького Сходу у захисті від іранських ударних дронів.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Україна допоможе країнам Близького Сходу: що відомо

– Отримали запит від Сполучених Штатів на конкретну підтримку в захисті від Шахедів у регіоні Близького Сходу, – повідомив глава держави ввечері четверга, 5 березня.

Зеленський дав доручення надати необхідні засоби та організувати присутність українських фахівців, здатних гарантувати належний рівень безпеки.

Зараз дивляться

– Україна допомагає партнерам, які допомагають нашій безпеці, захисту життів наших людей, – наголосив президент.

Нагадаємо, Володимир Зеленський провів нараду, присвячену ситуації на Близькому Сході та в районі Перської затоки.

Учасники наради обговорили виклики для України та її партнерів та можливість допомоги для захисту життя.

Президент провів розмови з лідерами ОАЕ, Катару, Йорданії та Бахрейну.

За його словами, ці країни мають спільний виклик – іранські дрони Shahed. Іран уже застосував понад 1 400 ударних безпілотників.

Сьогодні Зеленський заявив, що Україна може непублічно отримувати від держав Близького Сходу ракети для систем Patriot, натомість постачати їм українські дрони-перехоплювачі.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.