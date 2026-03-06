Допомога від Карітас на навчання та розвиток бізнесу: умови для отримання гранту
Українські мікро-, малі та середні підприємства отримали ще одну можливість для розвитку свого бізнесу.
Що відомо про допомогу від Карітас на навчання та розвиток власної справи, читайте в нашому матеріалі.
Допомога від Карітас на навчання та розвиток бізнесу: що відомо
Проєкт REMARKET оголосив друге коло грантів, спрямоване на підприємства, які працюють у секторах бджільництва, швейного виробництва, пекарства та суміжних галузях.
Зареєструватися можуть власники підприємств, які працюють не менше ніж шість місяців у таких областях та містах:
- Дніпропетровська область (Карітас Донецьк, м. Дніпро);
- Одеська область (Caritas Odesa UGCC);
- Львівська область (Карітас Львів УГКЦ);
- Хмельницька область (Карітас Хмельницький УГКЦ);
- Івано-Франківська область (Карітас Коломия).
У межах програми пропонуються два види грантів. Зокрема, це мікрогранти — до 237 тис. грн (до оподаткування). Вони орієнтовані на підприємства, які вже функціонують на ринку та прагнуть покращити продукт або підвищити продуктивність. Цей грант підтримує конкретні кроки розвитку бізнесу, а не покриття щоденних витрат. Деталі та умови участі за посиланням.
Малі гранти — до 950 тис. грн (до оподаткування). Цей тип грантів розрахований на компанії, які готові масштабувати діяльність: виходити на нові ринки, створювати та утримувати робочі місця. Грант передбачає інвестиційний підхід і відповідальність за результати. Деталі та умови участі за посиланням.
Власникам бізнесу радять уважно ознайомитися з описом і обирати грант, який відповідає реальним цілям та планам. У разі потреби можна отримати консультацію від організаторів та пройти навчання.
Допомога на навчання від Карітас: коли та як подати заявку
Якщо ваше підприємство відповідає вимогам, заявку можна подати з 3 по 20 березня 2026 року за такими посиланнями:
- Дніпропетровська область — реєстрація
- Івано-Франківська область — реєстрація
- Львівська область — реєстрація
- Одеська область — реєстрація
- Хмельницька область — реєстрація
Зверніть увагу, що відбір є конкурентним, і грантова підтримка не гарантується.
Проєкт REMARKET націлений на підтримку сталого розвитку ММСП та сприяння економічному відновленню України, надаючи підприємцям реальні інструменти для росту та зміцнення бізнесу.
