Українські мікро-, малі та середні підприємства отримали ще одну можливість для розвитку свого бізнесу.

Що відомо про допомогу від Карітас на навчання та розвиток власної справи, читайте в нашому матеріалі.

Допомога від Карітас на навчання та розвиток бізнесу: що відомо

Проєкт REMARKET оголосив друге коло грантів, спрямоване на підприємства, які працюють у секторах бджільництва, швейного виробництва, пекарства та суміжних галузях.

Зараз дивляться

Зареєструватися можуть власники підприємств, які працюють не менше ніж шість місяців у таких областях та містах:

Дніпропетровська область (Карітас Донецьк, м. Дніпро);

Одеська область (Caritas Odesa UGCC);

Львівська область (Карітас Львів УГКЦ);

Хмельницька область (Карітас Хмельницький УГКЦ);

Івано-Франківська область (Карітас Коломия).

У межах програми пропонуються два види грантів. Зокрема, це мікрогранти — до 237 тис. грн (до оподаткування). Вони орієнтовані на підприємства, які вже функціонують на ринку та прагнуть покращити продукт або підвищити продуктивність. Цей грант підтримує конкретні кроки розвитку бізнесу, а не покриття щоденних витрат. Деталі та умови участі за посиланням.

Малі гранти — до 950 тис. грн (до оподаткування). Цей тип грантів розрахований на компанії, які готові масштабувати діяльність: виходити на нові ринки, створювати та утримувати робочі місця. Грант передбачає інвестиційний підхід і відповідальність за результати. Деталі та умови участі за посиланням.

Власникам бізнесу радять уважно ознайомитися з описом і обирати грант, який відповідає реальним цілям та планам. У разі потреби можна отримати консультацію від організаторів та пройти навчання.

Допомога на навчання від Карітас: коли та як подати заявку

Якщо ваше підприємство відповідає вимогам, заявку можна подати з 3 по 20 березня 2026 року за такими посиланнями:

Дніпропетровська область — реєстрація

Івано-Франківська область — реєстрація

Львівська область — реєстрація

Одеська область — реєстрація

Хмельницька область — реєстрація

Зверніть увагу, що відбір є конкурентним, і грантова підтримка не гарантується.

Проєкт REMARKET націлений на підтримку сталого розвитку ММСП та сприяння економічному відновленню України, надаючи підприємцям реальні інструменти для росту та зміцнення бізнесу.

Фото: Карітас

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.