К 2027 году Украина будет готова технически к вступлению в Европейский Союз. Но ряд стран-членов ЕС до сих пор блокируют открытие переговорных кластеров.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с журналистами 2 марта.

Зеленский о пути Украины в ЕС

– Буквально через несколько дней Украина будет готова технически к открытию всех, уже шести, кластеров. Мы готовы, но не все лидеры Европейского Союза. Вы знаете почему, кто причина, кто блокирует, – сказал президент.

По его словам, не все страны готовы дать эту возможность Украине. Президент подчеркнул, что Украина много раз говорила, что к 2027 году будет технически готова стать членом ЕС.

– Безусловно, это не зависит от Украины. Украина свою работу уже сделает, – утверждает он.

Как объяснил президент, именно поэтому необходима фиксированная дата вступления Украины в Европейский Союз в мирном плане, который сейчас состоит из 20 пунктов.

По его мнению, украинская сторона четко знает, что обещания США и Европе со стороны российского диктатора Владимира Путина являются лишь ложью.

Глава Кремля будет блокировать членство Украины в ЕС через Венгрию или другую страну, утверждает Зеленский.

