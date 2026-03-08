Нідерланди планують найближчим часом обговорити реалістичні умови щодо вступу України до Європейського Союзу.

Про це заявив прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен під час спільного пресбрифінгу з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Прем’єр Нідерландів про вступ України в ЄС

За словами прем’єра Нідерландів, він абсолютно переконаний, що майбутнє України буде у Європейському Союзі.

– Це частина нашого плану. Україна повинна стати членом ЄС. Найближчим часом ми обговоримо реалістичні умови з європейськими партнерами, – стверджує Єттен.

Водночас прем’єр Нідерландів зазначив, що вражений роботою, яку Україна провела за останні декілька років.

На думку Єттена, важливо, щоб Україна продовжувала здійснювати реформи.

2 березня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде готова технічно до вступу в Європейський Союз до 2027 року, але низка країн-членів ЄС блокують відкриття переговорних кластерів.

