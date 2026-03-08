Нідерланди обговорять з Європою реалістичні умови для вступу України в ЄС — прем’єр
- Прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен заявив у Києві, що найближчим часом з європейськими партнерами будуть обговорені реалістичні умови вступу України до ЄС.
- Він висловив захоплення проведеними реформами та наголосив, що членство України є невіддільною частиною спільного плану.
Нідерланди планують найближчим часом обговорити реалістичні умови щодо вступу України до Європейського Союзу.
Про це заявив прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен під час спільного пресбрифінгу з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.
Прем’єр Нідерландів про вступ України в ЄС
За словами прем’єра Нідерландів, він абсолютно переконаний, що майбутнє України буде у Європейському Союзі.
– Це частина нашого плану. Україна повинна стати членом ЄС. Найближчим часом ми обговоримо реалістичні умови з європейськими партнерами, – стверджує Єттен.
Водночас прем’єр Нідерландів зазначив, що вражений роботою, яку Україна провела за останні декілька років.
На думку Єттена, важливо, щоб Україна продовжувала здійснювати реформи.
2 березня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде готова технічно до вступу в Європейський Союз до 2027 року, але низка країн-членів ЄС блокують відкриття переговорних кластерів.