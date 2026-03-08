Президент Украины Владимир Зеленский передал премьер-министру Нидерландов Робу Йеттену запрос о радарах для нужд украинских военных.

Об этом глава государства сообщил во время пресс-конференции в Киеве.

По словам Зеленского, соответствующий запрос поступил от украинских военных, нуждающихся в таких системах для защиты на фронте.

Президент отметил, что радары необходимы, в частности, для усиления обороны и защиты украинских позиций.

— На фронте в Дружковке вполне конкретный запрос от наших военных относительно радаров. Я не буду сейчас вдаваться в детали, но они нам очень нужны – это то, что помогает в защите, – сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Нидерланды являются одной из стран, производящих значительное количество таких радаров, поэтому украинская сторона передала соответствующий запрос во время встречи с премьером.

Кроме того, в ходе переговоров стороны обсудили ситуацию в энергетическом секторе Украины и подготовку к следующему отопительному сезону.

Речь также шла о продлении санкций против России и противодействии российскому теневому флоту.

Отдельное внимание было уделено вопросу привлечения к ответственности российских военных преступников. Зеленский напомнил, что именно в Нидерландах идет работа над созданием специального трибунала за преступление агрессии России.

По словам президента, Украина рассчитывает, что организационно этот трибунал будет подготовлен уже в этом году.

Кроме того, стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и координацию действий по обеспечению интересов Европы.

Зеленский также отметил, что Украина готова делиться опытом противодействия атакам дронов-камикадзе и крылатых ракет, в частности, по борьбе с беспилотниками типа Шахед.

Напомним, 8 марта премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен прибыл с визитом в Киев впервые после назначения на должность. У Стены памяти Еттен вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским почтили память погибших героев. После этого нидерландский премьер посетил разрушенную ракетой 9-этажку в Святошинском районе Киева.

