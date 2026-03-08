В Харьковской области российские войска не могут восстановить позиции не только на территории самого Купянска, которые оккупанты ранее занимали, но и вокруг города.

Об этом заявил начальник управления коммуникации Объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов в эфире телемарафона Єдині новини.

Ситуация в Купянске 8 марта

По словам Трегубова, российские войска пытаются проникнуть небольшими группами и осуществлять минирование.

Но оккупанты пока не могут восстановить какие-либо позиции, которые они ранее занимали, не то что в самом Купянске, но даже вокруг города. Спикер Объединенных сил ВСУ рассказал, что идет активная попытка замены личного состава, но россиянам не везет в этом направлении.

Как отметил Трегубов, комментируя то, остаются ли еще в Купянске вражеские группировки, за последние сутки украинские защитники зафиксировали 10 уникальных позывных.

– Умножаем на два и понимаем, сколько их там сейчас осталось. Пусть досиживают. За прошедшие сутки погиб один точно – это то, что зафиксировали. Но там выбывает по одному, по два в день, – сказал он.

Ситуация в Волчанске 8 марта

Отвечая на вопрос о ситуации в Волчанске и вокруг города, Трегубов рассказал, что российские оккупанты пытаются активно обходить позиции украинских защитников.

По его словам, армия России пытается просто фланговыми маневрами их обойти и заставить отступить из города.

Как отметил Трегубов, это очевидная тактика, но российским войскам не удается ее реализовать на Волчанском направлении.

