РФ не может вернуть позиции в Купянске — Трегубов
- Российские войска не могут восстановить ранее утраченные позиции в Купянске и вокруг города, несмотря на попытки инфильтрации небольшими группами и проведение минирований.
- В то же время на Волчанском направлении враг пытается применить фланговые маневры для окружения, однако Силы обороны успешно блокируют эти действия.
В Харьковской области российские войска не могут восстановить позиции не только на территории самого Купянска, которые оккупанты ранее занимали, но и вокруг города.
Об этом заявил начальник управления коммуникации Объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов в эфире телемарафона Єдині новини.
Ситуация в Купянске 8 марта
По словам Трегубова, российские войска пытаются проникнуть небольшими группами и осуществлять минирование.
Но оккупанты пока не могут восстановить какие-либо позиции, которые они ранее занимали, не то что в самом Купянске, но даже вокруг города. Спикер Объединенных сил ВСУ рассказал, что идет активная попытка замены личного состава, но россиянам не везет в этом направлении.
Как отметил Трегубов, комментируя то, остаются ли еще в Купянске вражеские группировки, за последние сутки украинские защитники зафиксировали 10 уникальных позывных.
– Умножаем на два и понимаем, сколько их там сейчас осталось. Пусть досиживают. За прошедшие сутки погиб один точно – это то, что зафиксировали. Но там выбывает по одному, по два в день, – сказал он.
Ситуация в Волчанске 8 марта
Отвечая на вопрос о ситуации в Волчанске и вокруг города, Трегубов рассказал, что российские оккупанты пытаются активно обходить позиции украинских защитников.
По его словам, армия России пытается просто фланговыми маневрами их обойти и заставить отступить из города.
Как отметил Трегубов, это очевидная тактика, но российским войскам не удается ее реализовать на Волчанском направлении.