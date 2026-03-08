ВСУ поразили Панцирь-С1, катер БК-16 и пункты управления РФ
- Силы обороны Украины нанесли серию результативных ударов по военным объектам врага, поразив комплекс Панцирь-С1, катер БК-16 и многочисленные пункты управления в Крыму и РФ.
- Системное уничтожение инфраструктуры оккупантов существенно ослабляет возможности России по координации беспилотных систем и управлению войсками на фронте.
Силы обороны нанесли серию ударов по военным объектам на временно оккупированных территориях Украины и в России, в результате чего были поражены зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1, катер БК-16 и пункты управления.
Поражение ЗРГК Панцирь-С1, катера БК-16 и пунктов управления
Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, серию ударов нанесли 7 марта и в ночь на 8 марта 2026 года.
По данным Генштаба, в результате атаки поражены ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 и десантный катер БК-16 в районе Новоозерного на территории оккупированного Крыма.
В то же время Силы обороны Украины атаковали пункты управления беспилотниками в районе Красносельского в Крыму, Дунайце на территории Белгородской области РФ, в Гуляйполе Запорожской области и Селидово Донецкой области.
Кроме этого, под ударами оказались командно-наблюдательные пункты подразделений российских войск в районах Нижнего Рогачика Запорожской области, Новопетриковки, Волновахи и Селидового Донецкой области.
– Окончательные результаты и масштабы ущерба уточняются, – говорится в сообщении.
Как отметили в Генштабе ВСУ, системное поражение средств противовоздушной обороны, пунктов управления и военной инфраструктуры ослабляет возможности России по управлению войсками, координации беспилотных систем и ведению боевых действий.