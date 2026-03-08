Силы обороны нанесли серию ударов по военным объектам на временно оккупированных территориях Украины и в России, в результате чего были поражены зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1, катер БК-16 и пункты управления.

Поражение ЗРГК Панцирь-С1, катера БК-16 и пунктов управления

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, серию ударов нанесли 7 марта и в ночь на 8 марта 2026 года.

По данным Генштаба, в результате атаки поражены ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 и десантный катер БК-16 в районе Новоозерного на территории оккупированного Крыма.

В то же время Силы обороны Украины атаковали пункты управления беспилотниками в районе Красносельского в Крыму, Дунайце на территории Белгородской области РФ, в Гуляйполе Запорожской области и Селидово Донецкой области.

Кроме этого, под ударами оказались командно-наблюдательные пункты подразделений российских войск в районах Нижнего Рогачика Запорожской области, Новопетриковки, Волновахи и Селидового Донецкой области.

– Окончательные результаты и масштабы ущерба уточняются, – говорится в сообщении.

Как отметили в Генштабе ВСУ, системное поражение средств противовоздушной обороны, пунктов управления и военной инфраструктуры ослабляет возможности России по управлению войсками, координации беспилотных систем и ведению боевых действий.

