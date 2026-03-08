У Харківській області російські війська не можуть відновити позиції не лише на території самого Куп’янська, які окупанти раніше займали, а також навколо міста.

Про це заявив начальник управління комунікації Угруповання Об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов в ефірі телемарафону Єдині новини.

Ситуація в Куп’янську 8 березня

За словами Трегубова, російські війська намагаються інфільтруватися малими групами та здійснювати мінування.

Але окупанти не можуть поки що відновити якісь позиції, які вони раніше займали, не те що в самому Куп’янську, а навіть довкола міста. Речник Угруповання Об’єднаних сил ЗСУ розповів, що відбувається активна спроба заміни особового складу, але росіянам не щастить на тому напрямку.

Як зазначив Трегубов, коментуючи те, чи залишаються ще у Куп’янську ворожі угруповання, за останню добу українські захисники зафіксували 10 унікальних позивних.

– Множимо на два і розуміємо, скільки їх там зараз залишилось. Хай досиджують. За минулу добу загинув один точно – це те, що зафіксували. Але там вибуває по одному, по два на день, – сказав він.

Ситуація у Вовчанську 8 березня

Відповідаючи на запитання про ситуацію у Вовчанську та навколо міста, Трегубов розповів, що російські окупанти намагаються активно обходити позиції українських захисників.

За його словами, армія Росії намагається просто фланговими маневрами їх обійти та змусити відступити з міста.

Як зазначив Трегубов, це очевидна тактика, але російським військам не вдається її реалізувати на Вовчанському напрямку.

