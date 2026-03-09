Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
Карта боевых действий на 9 марта 2026 года – ситуация на фронте
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 120 боевых столкновений.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Противник нанес 50 авиационных ударов, сбросил 178 управляемых авиабомб, применил 5900 дронов-камикадзе и осуществил 2660 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Карта боевых действий в Украине на 9 марта 2026
Полномасштабная война в Украине длится уже 1475-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
