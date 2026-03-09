Минулої доби на фронті зафіксовано 120 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Противник завдав 50 авіаційних ударів, скинув 178 керованих авіабомб, застосував 5900 дронів-камікадзе та здійснив 2660 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 9 березня 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1475-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

