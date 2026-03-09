Создан портал по медиаграмотности для украинцев в Польше: что предлагает Zéro Fake
- В Польше запустили портал медиаграмотности Zéro Fake для украинцев.
- AI-помощник Зорян помогает распознавать фейки.
- Проверка новостей, тесты и онлайн-курсы доступны 24/7.
Украинский образовательный Хаб в Польше совместно с Фондом Pro Futuro при поддержке Министерства Европы и иностранных дел Французской Республики запустил портал по медиаграмотности Zéro Fake – цифровую платформу, созданную для поддержки украинцев в Польше в условиях информационной перегрузки и дезинформации.
Zéro Fake – это пространство, где можно спокойно проверить новость, разобраться, где факт, а где манипуляция, и научиться не теряться в информационном шуме.
Что предлагает портал Zéro Fake
AI-помощник по медиаграмотности Зорян
Зорян – это дружелюбный AI-бот, который помогает разобраться в новостях простым, понятным языком.
Он объясняет, как работают фейки, на что обратить внимание в тексте, где искать надежные источники и как отличать факты от эмоционального давления.
Zéro Fake Check – проверка новостей в 5 шагов
Инструмент позволяет шаг за шагом проверить любое сообщение:
- определить источник информации;
- проверить дату и контекст;
- найти подтверждение фактов;
- проанализировать эмоциональный тон;
- сделать осознанный вывод.
На каждом этапе Зорян подсказывает, где стоит остановиться и задать вопрос.
Тест по медиаграмотности
На портале также доступен короткий тест, который помогает:
- определить свой уровень медиаграмотности;
- понять, в каких ситуациях вы чаще всего попадаете в информационные ловушки;
- увидеть свои сильные стороны и зоны для развития.
Офлайн-тренинги и онлайн-курсы
На сайте размещен календарь офлайн-тренингов в Польше и бесплатные онлайн-курсы по медиаграмотности и критическому мышлению.
Сегодня украинцы, живущие за рубежом, ежедневно находятся в многоязычной информационной среде. Новости, сообщения в мессенджерах, социальные сети — все это может вызывать тревогу, усталость и дезориентацию.
Zéro Fake создан для того, чтобы:
- уменьшить влияние дезинформации;
- повысить уровень критического мышления;
- поддержать психоэмоциональную устойчивость;
- помочь сохранять внутреннее спокойствие.
Пользователи 24/7 могут пройти тест, проверить новость через Zéro Fake Check или пообщаться с Зоряном в любое удобное время.
Фото: Zéro Fake