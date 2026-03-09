Украинский образовательный Хаб в Польше совместно с Фондом Pro Futuro при поддержке Министерства Европы и иностранных дел Французской Республики запустил портал по медиаграмотности Zéro Fake – цифровую платформу, созданную для поддержки украинцев в Польше в условиях информационной перегрузки и дезинформации.

Zéro Fake – это пространство, где можно спокойно проверить новость, разобраться, где факт, а где манипуляция, и научиться не теряться в информационном шуме.

Что предлагает портал Zéro Fake

AI-помощник по медиаграмотности Зорян

Зорян – это дружелюбный AI-бот, который помогает разобраться в новостях простым, понятным языком.

Он объясняет, как работают фейки, на что обратить внимание в тексте, где искать надежные источники и как отличать факты от эмоционального давления.

Zéro Fake Check – проверка новостей в 5 шагов

Инструмент позволяет шаг за шагом проверить любое сообщение:

определить источник информации;

проверить дату и контекст;

найти подтверждение фактов;

проанализировать эмоциональный тон;

сделать осознанный вывод.

На каждом этапе Зорян подсказывает, где стоит остановиться и задать вопрос.

Тест по медиаграмотности

На портале также доступен короткий тест, который помогает:

определить свой уровень медиаграмотности;

понять, в каких ситуациях вы чаще всего попадаете в информационные ловушки;

увидеть свои сильные стороны и зоны для развития.

Офлайн-тренинги и онлайн-курсы

На сайте размещен календарь офлайн-тренингов в Польше и бесплатные онлайн-курсы по медиаграмотности и критическому мышлению.

Сегодня украинцы, живущие за рубежом, ежедневно находятся в многоязычной информационной среде. Новости, сообщения в мессенджерах, социальные сети — все это может вызывать тревогу, усталость и дезориентацию.

Zéro Fake создан для того, чтобы:

уменьшить влияние дезинформации;

повысить уровень критического мышления;

поддержать психоэмоциональную устойчивость;

помочь сохранять внутреннее спокойствие.

Пользователи 24/7 могут пройти тест, проверить новость через Zéro Fake Check или пообщаться с Зоряном в любое удобное время.

