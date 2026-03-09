Створено портал із медіаграмотності для українців у Польщі: що пропонує Zéro Fake
- У Польщі запустили портал медіаграмотності Zéro Fake для українців.
- AI-помічник Зорян допомагає розпізнавати фейки.
- Перевірка новин, тести та онлайн-курси доступні 24/7.
Український освітній Хаб у Польщі спільно з Фундацією Pro Futuro за підтримки Міністерства Європи та закордонних справ Французької Республіки запустив портал із медіаграмотності Zéro Fake – цифрову платформу, створену для підтримки українців у Польщі в умовах інформаційного перевантаження та дезінформації.
Zéro Fake – це простір, де можна спокійно перевірити новину, розібратися, де факт, а де маніпуляція, та навчитися не губитися в інформаційному шумі.
Що пропонує портал Zéro Fake
AI-помічник з медіаграмотності Зорян
Зорян – це дружній AI-бот, який допомагає розібратися в новинах простою, зрозумілою мовою.
Він пояснює, як працюють фейки, на що звернути увагу в тексті, де шукати надійні джерела та як відрізняти факти від емоційного тиску.
Zéro Fake Check – перевірка новин у 5 кроків
Інструмент дозволяє крок за кроком перевірити будь-яке повідомлення:
- визначити джерело інформації;
- перевірити дату та контекст;
- знайти підтвердження фактів;
- проаналізувати емоційний тон;
- зробити усвідомлений висновок.
На кожному етапі Зорян підказує, де варто зупинитися і поставити запитання.
Тест із медіаграмотності
На порталі також доступний короткий тест, який допомагає:
- визначити свій рівень медіаграмотності;
- зрозуміти, у яких ситуаціях ви найчастіше потрапляєте в інформаційні пастки;
- побачити свої сильні сторони та зони для розвитку.
Офлайн-тренінги та онлайн-курси
На сайті розміщено календар офлайн-тренінгів у Польщі та безкоштовні онлайн-курси з медіаграмотності й критичного мислення.
Сьогодні українці, які живуть за кордоном, щодня перебувають у багатомовному інформаційному середовищі. Новини, повідомлення в месенджерах, соціальні мережі – усе це може викликати тривогу, втому та дезорієнтацію.
Zéro Fake створений для того, щоб:
- зменшити вплив дезінформації;
- підвищити рівень критичного мислення;
- підтримати психоемоційну стійкість;
- допомогти зберігати внутрішній спокій.
Користувачі 24/7 можуть пройти тест, перевірити новину через Zéro Fake Check або поспілкуватися із Зоряном у будь-який зручний час.
Фото: Zéro Fake