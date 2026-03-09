Український освітній Хаб у Польщі спільно з Фундацією Pro Futuro за підтримки Міністерства Європи та закордонних справ Французької Республіки запустив портал із медіаграмотності Zéro Fake – цифрову платформу, створену для підтримки українців у Польщі в умовах інформаційного перевантаження та дезінформації.

Zéro Fake – це простір, де можна спокійно перевірити новину, розібратися, де факт, а де маніпуляція, та навчитися не губитися в інформаційному шумі.

Що пропонує портал Zéro Fake

AI-помічник з медіаграмотності Зорян

Зорян – це дружній AI-бот, який допомагає розібратися в новинах простою, зрозумілою мовою.

Він пояснює, як працюють фейки, на що звернути увагу в тексті, де шукати надійні джерела та як відрізняти факти від емоційного тиску.

Zéro Fake Check – перевірка новин у 5 кроків

Інструмент дозволяє крок за кроком перевірити будь-яке повідомлення:

визначити джерело інформації;

перевірити дату та контекст;

знайти підтвердження фактів;

проаналізувати емоційний тон;

зробити усвідомлений висновок.

На кожному етапі Зорян підказує, де варто зупинитися і поставити запитання.

Тест із медіаграмотності

На порталі також доступний короткий тест, який допомагає:

визначити свій рівень медіаграмотності;

зрозуміти, у яких ситуаціях ви найчастіше потрапляєте в інформаційні пастки;

побачити свої сильні сторони та зони для розвитку.

Офлайн-тренінги та онлайн-курси

На сайті розміщено календар офлайн-тренінгів у Польщі та безкоштовні онлайн-курси з медіаграмотності й критичного мислення.

Сьогодні українці, які живуть за кордоном, щодня перебувають у багатомовному інформаційному середовищі. Новини, повідомлення в месенджерах, соціальні мережі – усе це може викликати тривогу, втому та дезорієнтацію.

Zéro Fake створений для того, щоб:

зменшити вплив дезінформації;

підвищити рівень критичного мислення;

підтримати психоемоційну стійкість;

допомогти зберігати внутрішній спокій.

Користувачі 24/7 можуть пройти тест, перевірити новину через Zéro Fake Check або поспілкуватися із Зоряном у будь-який зручний час.

Фото: Zéro Fake

