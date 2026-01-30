Россия проводит многоуровневую информационную операцию, направленную на энергетическую сферу Украины.

В рамках кампании используются фейки и контент, сгенерированный искусственным интеллектом. Основными площадками для распространения являются Telegram, TikTok и Facebook.

Об этом сообщил руководитель Центра стратегических коммуникаций SPRAVDI Игорь Соловей.

Информационная операция России против украинской энергетики

— Россия приходит со своей пропагандой туда, где болит. А если этого нет — сама создает такие болевые точки. Именно это происходит сейчас с энергетикой. Кремль сначала бомбит и уничтожает украинские ТЭЦ/ГЭС и электросети, а затем пытается использовать эту ситуацию против самих же украинцев, — отметил Игорь Соловей.

По его словам, сейчас можно наблюдать многоуровневую российскую операцию.

На первом уровне она имеет кинетическую составляющую — удары по инфраструктуре с целью вывода из строя систем обеспечения крупных городов электроэнергией, теплом, водой.

На втором — собственно, информационно-психологическую составляющую, направленную на максимальную деморализацию украинского общества и усиление деструктивного эффекта кинетической составляющей.

С этой целью в информационное пространство систематически вбрасываются деструктивные месседжи:

власть виновата, потому что до сих пор не договорилась о мире;

власть виновата, потому что коррумпирована;

власть виновата, потому что продает электричество за границу;

виноваты военные из ПВО, потому что плохо сбивают российские ракеты и дроны;

виноваты энергетики, потому что медленно ремонтируют;

виноваты ТЦК, потому что мобилизовали всех энергетиков и некому чинить поврежденное оборудование;

виноваты энергетические компании, потому что отключают электричество и отопление, чтобы поднять тарифы;

виноваты жители других регионов, потому что электроэнергию отдают им;

ситуация безвыходная, люди брошены на произвол судьбы, власть ничего не делает, будет только хуже;

власть уничтожает украинцев, чтобы заселить Украину мигрантами.

Такие месседжи оформляют в контент разных форматов — от информационных манипуляций до мемов, карикатур и сгенерированных видео с эмоциональными обращениями.

Активное развитие технологий искусственного интеллекта существенно расширяет возможности для создания подобного контента.

Контент, направленный на деморализацию аудитории, провоцирование гнева и манипулирование эмоциями, распространяется на различных платформах.

Чаще всего это Telegram-каналы, TikTok и Facebook, откуда манипулятивные материалы далее попадают в локальные чаты в мессенджерах.

Манипуляции и влияние на украинское общество

Центр стратегических коммуникаций SPRAVDI проанализировал подобный контент на нескольких Facebook-страницах, активированных в конце 2025 года. Общее количество просмотров видео только на четырех таких страницах достигло 15 млн.

В ИИ-сгенерированных видео используются эмоциональные манипуляции, связанные с отключениями электроэнергии и отопления:

публикация скриншотов интерактивных карт ENTSO-E в моменты технического транзита как “доказательство” экспорта электроэнергии за границу;

фейковые “документы” местных или центральных органов власти о тотальных блэкаутах в регионах для “переброски мощностей” на Киев или другие города;

сообщения о якобы развертывании пунктов несокрушимости с целью отлова мужчин представителями ТЦК.

Цель таких действий — лишить украинское общество воли к сопротивлению агрессору и перенаправить общественный гнев с российского государства на украинскую власть, бизнес и граждан.

Кроме того, российская сторона пытается спровоцировать деструктивные действия, в частности блокирование дорог, нападения на ремонтные бригады и другие подобные инциденты.

В условиях, когда анонсированное “энергетическое перемирие” остается под большим сомнением и есть информация о подготовке новых ударов, важно не создавать для России дополнительных благоприятных условий для реализации ее информационных целей.

