Фейки и ИИ: как Россия деморализует украинцев через энергетический кризис
- Россия проводит многоуровневую информационную операцию против украинцев, используя тему энергетики.
- Для манипуляций распространяют фейки, мемы и ИИ-сгенерированные видео через Telegram, TikTok и Facebook.
- Центр SPRAVDI зафиксировал 15 млн просмотров видео только на четырех Facebook-страницах, активированных в конце 2025 года.
Россия проводит многоуровневую информационную операцию, направленную на энергетическую сферу Украины.
В рамках кампании используются фейки и контент, сгенерированный искусственным интеллектом. Основными площадками для распространения являются Telegram, TikTok и Facebook.
Об этом сообщил руководитель Центра стратегических коммуникаций SPRAVDI Игорь Соловей.
Информационная операция России против украинской энергетики
— Россия приходит со своей пропагандой туда, где болит. А если этого нет — сама создает такие болевые точки. Именно это происходит сейчас с энергетикой. Кремль сначала бомбит и уничтожает украинские ТЭЦ/ГЭС и электросети, а затем пытается использовать эту ситуацию против самих же украинцев, — отметил Игорь Соловей.
По его словам, сейчас можно наблюдать многоуровневую российскую операцию.
На первом уровне она имеет кинетическую составляющую — удары по инфраструктуре с целью вывода из строя систем обеспечения крупных городов электроэнергией, теплом, водой.
На втором — собственно, информационно-психологическую составляющую, направленную на максимальную деморализацию украинского общества и усиление деструктивного эффекта кинетической составляющей.
С этой целью в информационное пространство систематически вбрасываются деструктивные месседжи:
- власть виновата, потому что до сих пор не договорилась о мире;
- власть виновата, потому что коррумпирована;
- власть виновата, потому что продает электричество за границу;
- виноваты военные из ПВО, потому что плохо сбивают российские ракеты и дроны;
- виноваты энергетики, потому что медленно ремонтируют;
- виноваты ТЦК, потому что мобилизовали всех энергетиков и некому чинить поврежденное оборудование;
- виноваты энергетические компании, потому что отключают электричество и отопление, чтобы поднять тарифы;
- виноваты жители других регионов, потому что электроэнергию отдают им;
- ситуация безвыходная, люди брошены на произвол судьбы, власть ничего не делает, будет только хуже;
- власть уничтожает украинцев, чтобы заселить Украину мигрантами.
Такие месседжи оформляют в контент разных форматов — от информационных манипуляций до мемов, карикатур и сгенерированных видео с эмоциональными обращениями.
Активное развитие технологий искусственного интеллекта существенно расширяет возможности для создания подобного контента.
Контент, направленный на деморализацию аудитории, провоцирование гнева и манипулирование эмоциями, распространяется на различных платформах.
Чаще всего это Telegram-каналы, TikTok и Facebook, откуда манипулятивные материалы далее попадают в локальные чаты в мессенджерах.
Манипуляции и влияние на украинское общество
Центр стратегических коммуникаций SPRAVDI проанализировал подобный контент на нескольких Facebook-страницах, активированных в конце 2025 года. Общее количество просмотров видео только на четырех таких страницах достигло 15 млн.
В ИИ-сгенерированных видео используются эмоциональные манипуляции, связанные с отключениями электроэнергии и отопления:
- публикация скриншотов интерактивных карт ENTSO-E в моменты технического транзита как “доказательство” экспорта электроэнергии за границу;
- фейковые “документы” местных или центральных органов власти о тотальных блэкаутах в регионах для “переброски мощностей” на Киев или другие города;
- сообщения о якобы развертывании пунктов несокрушимости с целью отлова мужчин представителями ТЦК.
Цель таких действий — лишить украинское общество воли к сопротивлению агрессору и перенаправить общественный гнев с российского государства на украинскую власть, бизнес и граждан.
Кроме того, российская сторона пытается спровоцировать деструктивные действия, в частности блокирование дорог, нападения на ремонтные бригады и другие подобные инциденты.
В условиях, когда анонсированное “энергетическое перемирие” остается под большим сомнением и есть информация о подготовке новых ударов, важно не создавать для России дополнительных благоприятных условий для реализации ее информационных целей.