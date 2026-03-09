Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ряд государств обратились в Украину с запросами о поддержке безопасности, в частности в противодействии дронам и использовании систем радиоэлектронной борьбы.

Об этом глава государства заявил после проведения заседания Ставки.

11 стран обратились в Украину за опытом борьбы с дронами

По словам президента, на совещании обсуждали влияние войны в Иране на глобальную безопасность, энергетические рынки и стабильность в регионе.

– Провел Ставку. Прежде всего, о дестабилизации из-за войны в Иране и соответствующих рисках для глобальных рынков, стран региона и ближайших партнеров Украины, которые поддерживают нас в защите от российской агрессии. Проблематика комплексная: все эти события на Ближнем Востоке и в регионе Залива напрямую влияют на Европу – и, в частности, на Украину, – на другие части мира, на критически важные поставки в Украину, безопасность и благосостояние наших людей, – отметил Зеленский.

В заседании приняли участие секретарь СНБО, руководители разведок, Службы безопасности Украины, Министерства иностранных дел и министр обороны.

В ходе обсуждения проанализировали возможные сценарии развития войны в Иране и последствия ее затягивания.

Отдельное внимание было уделено международным запросам о сотрудничестве безопасности с Украиной.

– На данный момент есть 11 запросов от стран – соседей Ирана, европейских государств и Америки. Четкая заинтересованность в украинском опыте защиты жизни, соответствующих перехватчиках, системах РЭБ, тренировке. Украина готова положительно реагировать на запросы тех, кто помогает нам самим защищать жизнь украинцев и независимость Украины. На часть запросов мы уже ответили конкретными решениями, конкретной поддержкой, – заявил президент.

Он также добавил, что Совет национальной безопасности и обороны вместе с Генеральным штабом и Силами обороны будут определять, на какие еще обращения Украина может ответить без ущерба собственной обороноспособности.

– СНБО Украины вместе с Генеральным штабом и Силами обороны будут определять, на какие еще запросы в наше государство мы можем отреагировать положительно – так, чтобы не снижать наши собственные возможности защищаться. Приоритет Украины четкий: иранский режим не должен получить никакого преимущества над защитниками жизни, и нужно работать всем вместе для ощутимой стабилизации как в регионе, так и на глобальных рынках, — подчеркнул Зеленский.

Президент также подчеркнул, что Украина давно предлагает партнерам усилить общую систему защиты от дронов и ракет.

– Украина давно предлагает партнерам обновить и усилить общие возможности защищать жизнь. Мы говорили и об общей защите от дронов и ракет, и об уничтожении соответствующих производств режимов-агрессоров – производств оружия, используемого в том числе сейчас в ударах. Каждый из таких режимов сам противопоставил себя миру и нужны ответы на это. Каждая точка производства Шахедов известна. Иранский и российский режимы поддерживают друг друга, и все больше информации, в частности, о российских деталях в Шахедах, бьющих по соседям Ирана, – отметил глава государства.

В заключение Зеленский выразил уверенность в способности международного сообщества противостоять дестабилизации.

