Украина направила беспилотники-перехватчики и команду экспертов по беспилотникам для защиты военных баз США в Иордании на следующий день после того, как американские партнеры обратились в Киев с просьбой о помощи.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в интервью The New York Times.

Что рассказал Зеленский о помощи Украины Ближнему Востоку

Владимир Зеленский добавил, что ожидается, что в ближайшее время миссия Украины прибудет на Ближний Восток.

Сейчас смотрят

– Мы отреагировали немедленно. Я сказал: да, конечно, мы отправим наших экспертов, – отметил президент.

Он сообщил, что хочет помочь странам Ближнего Востока, но также планирует сбалансировать эти просьбы с потребностями Украины, поскольку война с Россией продолжается уже пятый год.

Журналисты напоминают, что война в Иране может перекрыть поставки оборонного оружия, которое крайне необходимо Украине.

По информации издания, Киев предложил обменять свои беспилотники-перехватчики на более мощные системы, необходимые Украине для борьбы с российскими баллистическими ракетами.

Кроме того, страны Ближнего Востока в обмен на помощь Украине должны подтолкнуть Россию к прекращению огня.

Президент Зеленский отметил, что некоторые страны Ближнего Востока имеют с Россией “очень прочные отношения”, поэтому это должно быть выгодно обеим сторонам.

Издание отмечает, что согласно анализу, Украина в настоящее время может уничтожить большинство российских беспилотников одностороннего применения, используемых для атаки.

Так, в феврале Россия отправила около 5000 беспилотников и ловушек одностороннего применения в украинские города, и Украина сбила около 87% из них.

По словам Зеленского, в первые дни после начала американо-израильской войны в Иране он и его команда отвечали на звонки от лидеров Бахрейна, Объединенных Арабских Эмиратов, Иордании, Кувейта, Катара и Саудовской Аравии с просьбой о помощи.

Напомним, президент уже сообщал, что на этой неделе украинские эксперты по перехватчикам дронов прибудут на Ближний Восток.

По данным СМИ, США и Катар ведут переговоры о закупке украинских дронов-перехватчиков из-за угрозы иранских Шахедов.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет непублично получить от стран Ближнего Востока ракеты PAC-3 для систем Patriot в обмен на украинские дроны-перехватчики.

Источник : NYT

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.