Президент України Володимир Зеленський повідомив, що низка держав звернулася до України із запитами щодо безпекової підтримки, зокрема у протидії дронам та використанні систем радіоелектронної боротьби.

Про це глава держави заявив після проведення засідання Ставки.

11 країн звернулися до України по досвід боротьби з дронами

За словами президента, під час наради обговорювали вплив війни в Ірані на глобальну безпеку, енергетичні ринки та стабільність у регіоні.

Зараз дивляться

– Провів Ставку. Передусім про дестабілізацію через війну в Ірані та відповідні ризики для глобальних ринків, країн регіону та найближчих партнерів України, які підтримують нас у захисті від російської агресії. Проблематика комплексна: усі ці події на Близькому Сході та в регіоні Затоки прямо впливають на Європу – і, зокрема, на Україну, – на інші частини світу, на критично важливе постачання в Україну, безпеку й добробут наших людей, – зазначив Зеленський.

У засіданні взяли участь секретар РНБО, керівники розвідок, Служби безпеки України, Міністерства закордонних справ та міністр оборони.

Під час обговорення проаналізували можливі сценарії розвитку війни в Ірані та наслідки її затягування.

Окрему увагу приділили міжнародним запитам щодо безпекової співпраці з Україною.

– Станом на цей час є 11 запитів від країн – сусідів Ірану, європейських держав та Америки. Чітка зацікавленість в українському досвіді захисту життя, відповідних перехоплювачах, системах РЕБ, тренуванні. Україна готова реагувати позитивно на запити тих, хто допомагає нам самим захищати життя українців та незалежність України. На частину запитів ми вже відповіли конкретними рішеннями, конкретною підтримкою, – заявив президент.

Він також додав, що Рада національної безпеки і оборони разом із Генеральним штабом та Силами оборони визначатимуть, на які ще звернення Україна може відповісти без шкоди для власної обороноздатності.

– РНБО України разом з Генеральним штабом та Силами оборони визначатимуть, на які ще запити до нашої держави ми можемо відреагувати позитивно – так, щоб не знижувати наші власні можливості захищатись. Пріоритет України чіткий: іранський режим не повинен отримати жодної переваги над захисниками життя, і треба працювати всім разом для відчутної стабілізації як у регіоні, так і на глобальних ринках, – наголосив Зеленський.

Президент також підкреслив, що Україна давно пропонує партнерам посилити спільну систему захисту від дронів і ракет.

– Україна давно пропонує партнерам оновити та посилити спільні можливості захищати життя. Ми говорили і про спільний захист від дронів та ракет, і про знищення відповідних виробництв режимів-агресорів – виробництв зброї, яка використовується в тому числі зараз в ударах. Кожен з таких режимів сам протиставив себе світу, і потрібні відповіді на це. Кожна точка виробництва Шахедів відома. Іранський та російський режими підтримують один одного, і все більше інформації, зокрема, про російські деталі в Шахедах, які бʼють по сусідах Ірану, – зазначив глава держави.

На завершення Зеленський висловив упевненість у здатності міжнародної спільноти протистояти дестабілізації.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.